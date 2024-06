La Seu adjudica la intervenció arqueològica al jaciment del pati de les Monges

Jaciment del pati de les Monges a la Seu (Espai Ermengol)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat avui dimarts el projecte d’intervenció arqueològica al pati de les Monges de la Seu d’Urgell, així com les tasques d’excavació arqueològica. Pel que fa al projecte d’intervenció arqueològica, s’ha adjudicat a EINA, Gestión Integral del Patrimonio SL, per un import de 18.089,50 euros, mentre que les feines d’excavació d’aquest mateix jaciment del pati de les Monges han estat adjudicades a Moviments de Terra EXKVEM SL, per un import de 17.121,50 euros.

Val a recordar que en el transcurs d’unes obres al pati del centre cultural les Monges de la Seu d’Urgell es va descobrir l’any 2020 un important jaciment arqueològic de diferents cronologies i estructures de les que s’han pogut identificar tres grans fases d’ocupació d’aquest espai de la ciutat: una fase baixmedieval (segles XIII-XV); una fase moderna (segles XVI-XVII-XVIII) i una fase contemporània (segle XIX).

El juny de 2021 el jaciment va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) pel Ple de l’Ajuntament de la Seu, d’acord amb el que estableix la Llei del patrimoni cultural català i es va catalogar com a jaciment arqueològic.