La Seu acull una sessió de formació en tecnologies New Space

Formació a la Seu d’Urgell en tecnologies New Space

La iniciativa Àrees Digitals, promoguda per la Generalitat de Catalunya, presenta noves sessions de formació i capacitació en tecnologies digitals avançades al territori de l’Alt Pirineu i Aran. Un dels cursos es farà dilluns vinent, 28 d’octubre, a la Seu d’Urgell, i se centrarà en les tecnologies New Space. La formació a la capital de l’Alt Urgell, que tindrà lloc al CETAP, està orientada a introduir el New Space, les últimes tendències, aplicacions i reptes que presenta, i el seu ús empresarial. La píndola la dirigirà Marcel Marín, membre del grup de Space Communications – Innovation & Research Department a la Fundació i2CAT.

D’altra banda, dimecres 30 d’octubre, Tremp acollirà un taller d’introducció a les tecnologies digitals avançades. En aquest cas, l’objectiu és explicar les tecnologies 5G, IoT, IA, Blockchain, Ciberseguretat, Drons, Tecnologies de realitat immersiva i New Space a tot el territori de Catalunya, així com apropar-les a les entitats i empreses que treballen o tenen interès en l’àmbit tecnològic i/o de la innovació.





Activitats complementàries

Al final de les dues sessions, els assistents podran viure una experiència de Realitat Virtual 360 graus, que consisteix en el visionat d’un audiovisual en tres-cents seixanta graus amb unes ulleres creades específicament per a l’activitat. Els participants s’endinsaran en el món dels nanosatèl·lits catalans, a càrrec de l’associació GoSTEM Space. Tot seguit hi haurà un espai de networking on conèixer empreses tecnològiques catalanes i crear sinergies, detectar noves oportunitats i reptes.





Formulari d’inscripció

Ambdues formacions són gratuïtes i obertes a tots els públics, sent els seus destinataris principals estudiants de formacions tècniques, així com empresaris del sector tecnològic o bé que vulguin incorporar la innovació tecnològica en el seu negoci. Les inscripcions s’han de fer emplenant un formulari en línia.

La iniciativa Àrees Digitals de la Generalitat de Catalunya, inclosa a l’Estratègia 5G de Catalunya, que compta amb el suport de la Fundació i2CAT i de Mobile World Capital Barcelona.