La Seu acull una exposició sobre el dany cerebral adquirit

La sala polivalent del centre cívic el Passeig acull l’exposició ‘Dues Cares: Mirades des de dins i des de fora del Dany Cerebral Adquirit’, una mostra creada per la Plataforma Espanyola pel Dany Cerebral Adquirit que busca oferir un punt de vista diferent per a donar visibilitat a aquest col·lectiu i brindar la possibilitat al públic en general de conèixer i reconèixer aquesta afectació, així com la realitat que viuen les persones i famílies que ho pateixen.

L’exposició, oberta de manera oficial aquest divendres, va ser presentada per Maria Rosa Sarradell, referent a l’Alt Urgell de l’Àrea d’Integració Laboral d’ASPID, i la tinent d’alcalde d’Acció Social de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno.





La mostra la conformen 33 obres fotogràfiques que reflecteixen altres tantes històries de lluita i superació. L’objectiu de l’exposició és que el visitant pugui entendre i conèixer les causes principals del dany cerebral adquirit i com canvia, de manera dràstica, la vida de qui el pateix i de totes les persones que són al seu voltant. Aquest viatge arrenca amb l’exhibició de diverses fotografies que mostren les afeccions més comunes del DCA com ara tumors, ictus, traumatismes, etc.

Hi ha un segon espai on el públic pot descobrir una col·lecció d’imatges fotogràfiques -fetes pel fotògraf Cuco Cuervo- on el pacient afectat pel DCA està al costat d’una persona important a la seva vida. Cada retrat va acompanyat d’un vídeo on els protagonistes fan una descripció de l’afecció del pacient i qui l’acompanya a la imatge.

L’exposició es podrà visitar de dilluns a divendres fins el dia 6 de febrer. L’entrada és lliure.