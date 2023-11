La Seu acull l’exposició “Guillem Viladot, polièdric”

Cartell de l’exposició ‘Guillem Viladot, polièdric’ a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell acull fins al 18 de novembre l’exposició itinerant “Guillem Viladot, polièdric”, concebuda per Joan Puig Ribera amb motiu del centenari del naixement de l’autor ponentí (Agramunt 1922 – Barcelona 1999). La proposta, cedida pel Departament de Cultura de la Generalitat, consta de 7 plafons.

L’estructura inclou diversos apartats per a conèixer la figura i obra de Viladot: “Un infant de Riella”, “Aprenentatge i descobertes”, “Descoberta de la poesia visual”, “Estrena literària”, “La poètica dels objectes” i “L’escriptor ponentí universal”.

Guillem Viladot no només va ser un escriptor prolífic, sinó que també va ser un creador polifacètic que va excel·lir en múltiples llenguatges artístics: el poètic, el literari, l’experimental, el periodístic o el plàstic. Aquesta simultaneïtat de veus que tenia el converteixen en un home que, empès per la curiositat i una desbordant creativitat, defugia els encasellaments, les tendències i les modes, convertint la seva obra en un testimoni singular d’una ment sensible, inquieta i arrelada.