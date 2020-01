La Seu d’Urgell acollirà el proper dilluns 3 de febrer la jornada que porta per títol ‘El rol dels municipis en la reforma horària’, una jornada formativa i de contrast adreçada a càrrecs electes i personal tècnic dels ajuntaments i dels consell comarcals de l’Alt Pirineu i Aran. La sessió vol donar a conèixer experiències i debatre propostes per racionalitzar els horaris del dia a dia dels municipis.

Aquesta jornada, que tindrà lloc al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP) ubicat al centre cultural Les Monges de la Seu d’Urgell, s’iniciarà a les 11 del matí amb l’acte de benvinguda als i les participants que anirà a càrrec de l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, i la delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós.

La jornada seguirà amb la intervenció del director de l’Oficina per a la Reforma Horària, Alexis Serra, qui explicarà què és i perquè de la reforma horària, el seu moment actual i perspectiva de futur (Objectiu 2025). Hi haurà també un torn obert d’intervencions per part del públic assistent.

A les 12 del migdia, es realitzarà una taula rodona que versarà sobre el paper de les administracions locals en la Reforma Horària on hi participaran Josep Maria Mullol, president del Consell Comarcal del Pallars Jussà; Núria Tomàs, regidora de Medi Ambient, Patrimoni Natural, Comerç, Educació i Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i Imma Torras, regidora de l’Ajuntament de Soriguera.

A continuació, el secretari d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran, Miquel Àngel Escobar, explicarà el projecte Un país d’oportunitats, un país viu i el seu vincle amb la Reforma Horària. Hi haurà també un torn obert de paraula. A l’una del migdia, el tècnic de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la reforma Horària (Oficina per a la Reforma Horària) Lluís Coromines, donarà a conèixer el banc de recursos per a la reforma Horària en el Món Local.

A les 13.15 hores tindrà lloc la cloenda de la jornada a càrrec de la delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, i el secretari d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran, Miquel Àngel Escobar.

Xarxa de Ciutats i pobles per la reforma Horària

La Xarxa de Ciutats i pobles per la reforma Horària està impulsada i coordinada per l’Oficina per a la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya i la conformen els municipis i les comarques que han aprovat una moció a favor de la Reforma Horària en una sessió plenària del seu ajuntament/consell comarcal.

Val a dir que la Seu d’Urgell és membre d’aquesta xarxa després que el ple aprovés per unanimitat el desembre de 2016 una moció perquè la ciutat s’adherís a la proposta de Reforma Horària a Catalunya. El text va rebre el suport de tots els grups municipals que conformaven el plenari.

Conseqüentment a partir del juny de 2017, els plens ordinaris del Consistori urgellenc van passar a celebrar-se a les set de la tarda en lloc de les vuit del vespre, com es feia habitualment.