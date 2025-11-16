La Seu: acte pro Palestina amb un membre de la flotilla i un cooperant a Cisjordània, i la Plataforma La Seu per Palestina

L’Àrea de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha organitzat per al pròxim divendres, 21 de novembre, un acte Pro Palestina que comptarà amb les intervencions de Jordi Coronas, membre de la Global Sumud Flotilla i regidor de l’Ajuntament de Barcelona; Àlex Graupera, cooperant a Cisjordània, que farà la seva intervenció a través d’una connexió en directe des de la mateixa Cisjordània, i membres de la Plataforma La Seu per Palestina.
El regidor de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu, Jordi Mas, explica que amb aquest acte “volem mostrar a la societat urgellenca les diferents iniciatives i accions de caràcter solidari que s’han realitzat o es porten a terme tant a Gaza com a Cisjordània per part de diferents col·lectius o persones a títol personal”. Mas remarca que en aquest acte, Jordi Coronas, explicarà la tasca humanitària duta a terme per la flotilla que es va dirigir a Gaza per a obrir un corredor humanitari a Palestina i, alhora, denunciar la barbàrie que comet l’estat d’Israel, així com també el treball de cooperant amb una comunitat, a Nablus (Cisjordània), que porta a terme Àlex Graupera.
Pel que fa a la intervenció en aquest acte la Plataforma La Seu per Palestina es donaran a conèixer les diferents línies d’actuació que porten a terme, explicaran que és el moviment Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) i Prou Complicitat amb Israel, coalició de moviments socials i organitzacions que lluiten per a trencar la complicitat d’institucions i empreses catalanes amb l’aparheid israelià, i com mobilitzar-se des de la Seu per a donar suport al poble palestí.
Jordi Mas fa una crida a urgellencs i urgellenques a conèixer directament aquestes experiències i moviments i, alhora, a “seguir denunciant una situació que encara no s’ha acabat i que queda molt per fer: reconstrucció, manteniment de la pau i la creació d’un estat palestí”.
L’acte, que tindrà lloc a la sala d’actes de l’Institut Joan Brudieu de la Seu, a les vuit del vespre, és obert a tothom.
L’Ajuntament de la Seu, en pro de Palestina
Des que es va iniciar aquest conflicte, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha denunciat públicament la crisi humanitària que pateix el poble palestí arran del genocidi que perpetra l’estat d’Israel contra Gaza.
Concretament, el ple de l’Ajuntament de la Seu va aprovar per unanimitat una moció de suport al poble palestí, així com afegir-se a les peticions de “desescalada bèl·lica” al Pròxim Orient i a les concentracions de suport a la Global Sumud Flotilla.
A més a més, de les declaracions institucionals, des de l’Àrea de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu s’han destinat ajuts econòmics de 7.000 euros i de 8.000 euros, a les campanyes d’emergència del Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament per la greu crisi humanitària a Palestina i el Líban i a Gaza, respectivament; i l’atorgament a Open Arms de 10.000 euros per a la missió d’emergència d’ajut humanitari a Gaza.
Val a dir que també es va projectar el film ‘200 Metres’, per al foment dels drets a Palestina.