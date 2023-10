La Seu acollirà una jornada sobre habitatge i persones grans

Cartell de la jornada sobre habitatge i gent gran (CCAU)

L’habitatge i les persones grans centraran una jornada informativa i de debat que tindrà lloc a la sala La Immaculada de la Seu d’Urgell el dimecres, dia 25 d’octubre, i que també podrà ser seguida en directe de forma telemàtica. Aquesta activitat té per objectiu apropar a la persones grans i a la ciutadania en general les alternatives a l’habitatge tradicional quan s’arriba a la vellesa. La Jornada està organitzada per la Xarxa de Comarques per l’Envelliment, de la qual formen part l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU).

Els actes començaran a les 10 del matí amb la presentació de la Xarxa de Comarques per a l’Envelliment, la qual anirà seguida de la intervenció de Carles Donat Muñoz, codirector de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, amb la ponència “Envelliment i habitatge a Catalunya”.

A continuació es presentaran tres experiències sobre habitatge per a persones grans que es porten a terme en diferents indrets de Catalunya. La primera serà “Solterra, Sant Hilari Sacalm: L’habitatge cooperatiu sènior”, de l’Associació Sostre Cívic, que presentarà Maria Alba Brucart, membre del projecte. Tot seguit serà el torn per a “El Rogle, Pallars Jussà: habitatge intergeneracional”, que presentarà Núria Espejo, tècnica social del projecte. L’última de les intervencions correspondrà al “Centre Social El Mil·lenari, Sant Just Desvern: habitatge amb serveis”, a Càrrec de Quima Giménez González, regidora de Gent Gran de l’Ajuntament. de Sant Just Desvern. Per a acabar, hi haurà un torn de paraules obert al públic.