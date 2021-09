La Seu acollirà la segona edició de Pine Peaks, el festival rockabilly del Pirineu

La Seu d’Urgell acollirà aquest proper cap de setmana, dissabte 25 i diumenge 26 de setembre, la segona edició de Pine Peaks, el festival rockabilly del Pirineu. L’esdeveniment, organitzat pel Club de Vehicles Clàssics de l’Alt Urgell amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu i Turisme Seu, aplegarà amants dels vehicles americans i apassionats de la música swing i rockabilly.

Les activitats tindran lloc al pàrquing del Doctor Peiró i s’iniciaran el dissabte amb l’arribada dels primers vehicles i participants. A les quatre de la tarda hi haurà una exhibició de ball en línia, i de les sis a les vuit del vespre es farà una sessió d’iniciació al swing i una ballada amb tothom qui vulgui participar, a càrrec de We Swing Pirineu. D’altra banda, a les deu de la nit s’ha programat un concert amb el grup de Rockabilly Charlie Hightone and the Rock It’s, a la pista polivalent de la zona esportiva municipal. Les entrades per assistir-hi es poden adquirir a través del web https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu/online, a un preu de 5 euros.

Els actes continuaran diumenge a partir de les nou del matí, amb una exposició de vehicles americans. A partir de les deu es durà a terme una rua amb els vehicles participants, que recorrerà els principals carrers de la Seu. Finalment, a les onze està prevista una chrono race de vehicles clàssics americans a l’espai de terra annex al pàrquing del Doctor Peiró.

L’organització recorda que totes les propostes tindran lloc a l’aire lliure, a excepció del concert del dissabte a la nit, que tindrà cabuda limitada i s’hi respectarà en tot moment les mesures de prevenció de la COVID-19. Els promotors de la iniciativa animen tothom a participar-hi i acostar-se a la zona del festival “per gaudir d’una ambientació pròpia de l’Amèrica dels anys 50”.