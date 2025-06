La Seu acollirà la Jornada Nacional Odisseu

La jornada tindrà lloc el dimecres 18 de juny

La Sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell acollirà, el dimecres, 18 de juny, la Jornada Nacional Odisseu. La trobada commemorarà els 10 anys del Pràcticum Odisseu, que a través de beques ha permès a joves universitaris adquirir experiència pràctica en empreses i entitats del món rural català. El programa té com a objectiu fer un balanç de les actuacions dutes a terme en el marc d’aquest projecte de cooperació Leader, coordinat pel Consorci Alt Urgell-Cerdanya per a promoure el retorn del talent jove, l’arrelament i el repoblament a les zones rurals de Catalunya. A més, s’exposaran altres eines i serveis destinats a la joventut que busquen afavorir el seu desenvolupament professional i l’arrelament al territori.

La finalitat de la proposta és crear “un espai de diàleg entre administracions i agents locals que treballen per a garantir la vitalitat i el futur dels territoris rurals, donant suport a la xarxa d’actors implicats en el projecte”. També s’hi presentaran experiències de joves i empreses que han participat en el Pràcticum Odisseu en edicions anteriors.





Reflexió i reptes de futur

La Jornada Nacional Odisseu vol ser “una oportunitat clau per a reflexionar sobre els èxits aconseguits i per a consolidar l’impuls a la joventut rural, oferint noves perspectives de futur i reforçant el compromís conjunt per a garantir la vitalitat i el desenvolupament dels territoris rurals catalans“.

Les accions del projecte Odisseu es duen a terme en col·laboració amb la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, i els grups d’acció local de Catalunya. També hi intervé la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials i Inclusió, l’Agència Catalana de Joventut i la xarxa de professionals de Joventut, així com el Departament de Recerca i Universitats l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i les universitats del Sistema Universitari de Catalunya.

El projecte està finançat pel Departament català d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Ministeri espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació.