La Seu acollirà la final estatal de la World Robot Olympiad 2023

Cartell de la World Robot Olympiad (Aj. la Seu)

La capital de l’Alt Urgell acollirà la final estatal de la World Robot Olympiad Spain 2023. La competició de robòtica, dedicada a la tecnologia i l’enginyeria, tindrà lloc el pròxim cap de setmana del 16 i 17 de setembre al Palau Municipal d’Esports.

La World Robot Olympiad és una desafiant competició dirigida a joves de 6 a 19 anys en la que els participants dissenyen, construeixen i programen robots per a superar un repte. La WRO està promoguda a nivell internacional per la World Robot Olympiad Association i la WRO Spain està organitzada per la Fundació educaBOT.

La WRO es desenvolupa amb múltiples tornejos locals que donen accés a una Final Nacional, que és la que se celebrarà enguany a la Seu d’Urgell. En aquesta prova es triaran els representants per a la Final Internacional, que en l’edició del 2023 tindrà lloc del 7 al 9 de novembre a Panamà.





Funcionament de la competició

La World Robot Olympiad és una competició que agrupa diversos reptes independents. Els participants, amb l’orientació d’un entrenador, han de construir un robot innovador que superi cada repte, aprenent i demostrant la seva capacitat de resolució de problemes.

Els participants es divideixen en equips de 2-3 persones i, tot i anar acompanyats per un entrenador, no poden rebre cap ajuda de part seva durant el torneig.





Reptes

Els reptes estan inspirats en el país que acull la Final Internacional, aquest any Panamà. El tema central d’enguany és la preservació de la vida marina, les infraestructures submarines i els ports autònoms.

Cada repte té diferents categories separades per edats:

RoboBasic . Els equips han de construir robots teledirigits per a resoldre missions plantejades sobre un tauler.

. Els equips han de construir robots teledirigits per a resoldre missions plantejades sobre un tauler. 6 a 12 anys

RoboMission. Els equips han de construir robots autònoms amb material LEGO per a resoldre missions plantejades sobre un tauler.

Els equips han de construir robots autònoms amb material LEGO per a resoldre missions plantejades sobre un tauler. Start: 7 a 12 anys

Elementary: 7 a 12 anys

Rookie: 11 a 15 anys

Junior: 11 a 15 anys

Senior: 14 a 19 anys

RoboSports . Dos equips de dos robots competeixen entre sí.

. Dos equips de dos robots competeixen entre sí. 11 a 19 anys

Future Innovators . Els equips utilitzen la seva creativitat i les seves habilitats per a proposar solucions robòtiques a un tema plantejat, en el marc d’un projecte científic.

. Els equips utilitzen la seva creativitat i les seves habilitats per a proposar solucions robòtiques a un tema plantejat, en el marc d’un projecte científic. Elementary: 7 a 12 anys

Junior: 11 a 15 anys

Future Engineers. Els equips resolen un repte desenvolupant un projecte d’enginyeria amb maquinari i programari lliure.

Els equips resolen un repte desenvolupant un projecte d’enginyeria amb maquinari i programari lliure. 14 a 19 anys

La Fundació educaBOT té com a missió promoure la tecnologia i l’enginyeria i fomentar els valors del treball en equip, la innovació, la creativitat i la cultura de l’esforç. Aquesta missió la desenvolupa a través de l’organització de competicions de robòtica educativa, com la WRO Spain, i d’activitats de difusió de la robòtica.