La Seu acollirà, dissabte, l’acte institucional del 8M a l’Alt Pirineu i Aran

Cartell del 8M a l’Alt Pirineu i Aran

L’Alt Urgell és la comarca escollida enguany per la Delegació del Govern a l’Alt Pirineu i Aran per a dur a terme l’acte institucional de commemoració Dia Internacional de les Dones a la regió pirinenca. La cita és aquest dissabte, 8 de març, a partir de 2/4 d’11 del matí a la Sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell, i és oberta a tothom.

La jornada començarà amb una representació de la companyia urgellenca La Fanga Escènica, que escenificarà l’obra teatral ‘Dones d’herbes i flors’. Tot seguit, a les 12 del migdia, hi haurà un col·loqui sobre els reptes de present i les perspectives de futur de la dona rural a les comarques de l’Alt Pirineu i a l’Aran. Hi intervindran Urgell Isús, Laia Angrill, Federica Ravera, Montse Martínez i Montse Ferrer, moderades per la directora de RàdioSeu, Marta Pujantell.

L’acte continuarà amb la lectura de la declaració institucional. I per a acabar, s’oferirà un vermut amenitzat per Diàdona, l’associació de dones acordionistes del Pirineu.





Més actes el dia 8

Aquest dissabte mateix, i també des des 2/4 d’11 del matí, l’associació Turrais organitza a Coll de Nargó una “Caminada popular amb perspectiva de gènere” fins a Coll Piqué, a més d’una classe de ioga a l’aire lliure. Paral·lelament, al llarg del matí al centre Dharma Ioga de la Seu s’oferirà tallers de preparació al part.

I, a la tarda (17.00 h), a l’Espai La Vansa de Sorribes es presentarà els llibres La veu màgica dels boscos de la Vansa (Mar de Bosc) i Dits de vent (Piti Capella). Més tard (19.00 h), al mateix indret, s’hi projectarà la pel·lícula ‘Obrint camí Kangtega 84’, també amb la muntanyenca Piti Capella; i per a acabar, a les 8 del vespre s’hi farà un sopar popular.