La Seu aborda els reptes que té el català per a esdevenir llengua comuna

La Seu d’Urgell es troba de ple en la segona jornada de 1a Trobada de Llengua i Cultura Catalana del Pirineu que va arrencar divendres al vespre a la sala Sant Domènec de la capital urgellenca i que s’allargarà fins diumenge. La jornada d’aquest dissabte s’ha iniciat amb la taula rodona ‘Polítiques públiques per a la difusió i defensa de la llengua catalana’ que ha comptat amb la participació del conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, F. Xavier Vila; i la ministra de Cultura del Govern d’Andorra, Mònica Bonell, així com també les intervencions de la presidenta d’Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver; i de la presidenta de Cultura Activa d’Andorra, Maria Cucurull.
El conseller Vila ha manifestat que iniciatives com aquesta Trobada representen “una molt bona iniciativa en un moment que Catalunya està immersa en un procés de reflexió sobre els reptes que té la llengua catalana, i alhora les actuacions i decisions que cal prendre”.
“Davant del creixement econòmic i demogràfic que està vivint el país, amb molta immigració, juntament amb els canvis tecnològics, exerceixen una certa pressió sobre la llengua. Hem de ser capaços de revertir aquesta pressió i que aquest creixement sigui en favor de la llengua catalana, i en favor de la cohesió social”, ha subratllat el conseller de Política Lingüística. “Per tant, organitzar trobades com aquesta, que se celebra aquests dies a la Seu d’Urgell, que difonen la consciència dels reptes, ajuden a trobar noves solucions. Són fonamentals per a aconseguir plegats aquests reptes”, ha reblat F. Xavier Vila.
En la taula rodona, tant el conseller català com la ministra de Cultura andorrana han desgranat les polítiques púbiques que duen a terme des de les administracions que representen pel que fa a difondre la llengua catalana, i alhora la incorporació d’eines per a defensar-la davant la pressió demogràfica i els canvis tecnològics. En aquest darrer punt s’ha abordat el paper de la Intel·ligència Artificial en l’ús de la llengua catalana i les plataformes globals. Al respecte, també s’ha volgut subratllat la influència de les xarxes socials, sobretot entre adolescents i joves, que pel que fa a la llengua, prioritzen continguts en llengües majoritàries a través dels seus algoritmes.
Per la seva part, la presidenta d’Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver; i de la presidenta de Cultura Activa d’Andorra, Maria Cucurull, han posat damunt de la taula els reptes del País Valencià i del Principat d’Andorra, respectivament, pel que fa al català en aquests territoris per tal de seguir treballant per a aconseguir que el català sigui llengua comuna.
La llengua com a sentit de país
La 1a Trobada de Llengua i Cultura Catalana es va iniciar divendres al vespre amb l’acte inaugural que va comptar amb les intervencions de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, el regidor del grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de la Seu, Miquel Albero, i del president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich.
En la seva intervenció, Barrera, va destacar que “malgrat que la llengua catalana es troba en un moment de fragilitat, aquest diagnòstic no ens ha de fer caure en el pessimisme, al contrari: ha de ser una crida a l’acció, a la responsabilitat compartida de posar en valor el català de parlar-lo, d’estimar-lo i de fer-lo créixer cada dia, en tots els espais de la nostra vida”.
Per la seva part, Miquel Albero, va manifestar que malgrat que la situació de la cultura i la llengua catalanes “no és bona, i m’atreviria dir que crítica, però no ens enganyem i no comprem els marcs regionals que ens imposen”. Al respecte, Albero va reclamar que per a revertir aquesta situació “cal arremangar-nos per la nostra cultura i llengua; vivim-la i lluitem-la, aprofitem aquesta trobada, també, per a celebrar-nos, imaginar-nos, i dibuixar-nos com a país, com a països”.
Des d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va remarcar el paper cohesionador, llengua de trobada i acollida del català “que ha de permetre a tothom participar en la societat catalana de manera igualitària”. Antich va explicar que cal plantejar la llengua com “una oportunitat per a generar imaginari compartit, vincle relacional, compressió i sentit de país des del reconeixement de la diversitat”.
El president d’Òmnium Cultural va afegir que per a garantir-ho cal que el nombre de persones que entenen, saben parlar o escriure el català creixi igual o més que el creixement de la població, amb l’objectiu d’arribar al 100% de la població capaç de comunicar-se en català. “Tanmateix, va remarcar Antich, la població està creixent més que el nombre de persones que el saben parlar”.
Entre d’altres propostes que es treballa des d’Òmnium Cultural per a abordar aquesta emergència lingüística, Xavier Antich va destacar l’aposta ‘Català per a tothom’ i ‘Vincles’ perquè tothom pugui accedir a l’aprenentatge i ús de la llengua catalana; així com multiplicar els espais de socialització en català, sobretot amb infants i joves.
Mostra de Cultura Popular als Països Catalans
La trobada ha seguit durant tota la jornada dissabte. Diumenge, 12 d’octubre, darrera jornada d’aquest esdeveniment, tindrà lloc a la plaça dels Oms de la Seu d’Urgell una Mostra de Cultura Popular als Països Catalans.
A les 11.00 hores es podrà gaudir de les actuacions de l’Esbart Laurèdia i, a les 12 hores, la dels Bastoners de Peramola.
Com a cloenda d’aquesta 1a Trobada de Llengua i Cultura Catalana tindran lloc els concerts d’Artur Blasco i Cati Plana, seguits de l’Orquestrina Trama.
A les 14.00 hores, a la mateixa plaça dels Oms, se celebrarà un dinar popular. El preu del tiquet del dinar és de 15€.
La 1a Trobada de Llengua i Cultura Catalana del Pirineu està organitzada per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i Òmnium Cultural de l’Alt Urgell.