La Seu: 244 alumnes de l’Alt Pirineu s’examinen de les PAU

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La sala Sant Domènec ocupada pels alumnes (Aj. la Seu)
La sala Sant Domènec ocupada pels alumnes (Aj. la Seu)

Un total de 244 alumnes de l’Alt Pirineu han iniciat puntualment aquest matí de dimarts, 9 de juny, i amb total normalitat, les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), a la Seu d’Urgell. El gruix principal de la selectivitat es desenvolupa a la sala Sant Domènec, tot i que algunes de les proves específiques tindran lloc al CETAP, situat a l’edifici de les Monges.

Distribució dels estudiants per centres

Dels 244 estudiants matriculats, la distribució segons el seu centre de procedència és la següent:

·         Institut Joan Brudieu (La Seu d’Urgell): 84 alumnes.

·         Institut Pere Borrell (Puigcerdà): 52 alumnes.

·         Institut Obert de Catalunya (IOC): 1 alumne.

·         Estudiants d’Andorra: 107 alumnes (els quals només s’examinen de matèries de la fase específica).



Horaris de les proves i funcionament del tribunal

Els exàmens s’estructuren en tres jornades, des d’avui dimarts, 9 de juny, i fins al proper divendres dia 11, combinant sessions de matí i tarda a les 09:00, a les 12:00 i a les 15:00 hores. Per al bon descans dels alumnes, s’han establert pauses diàries de 10:30 a 12:00 hores i de 13:30 a 15:00 hores.

El tribunal de les PAU de la Seu d’Urgell està constituït per la seva presidenta, Maria Ricart, i 8 membres més. Ricart ha confirmat la total normalitat en l’arrancada de les proves a les 9 en punt del matí: “Més enllà d’alguns petits detalls habituals, com ara algun estudiant que es deixa la documentació o algú que no apareix d’entrada a les llistes, tot s’ha pogut solucionar ràpidament i dins del previst”.



Dates clau i calendari de resultats

Els estudiants hauran de seguir el següent calendari per a les qualificacions i possibles reclamacions:

Tràmit / ConvocatòriaDates clau
Publicació de resultats de les PAUDimarts 23 de juny
Sol·licitud de revisió d’exàmens25, 26 i 29 de juny
Resultats definitius (sense sol·licitud de revisió)29 de juny
Resultats de la revisió d’exàmens7 de juliol
Matrícula de la convocatòria extraordinàriaDel 21 al 23 de juliol
Selectivitat de setembre (convocatòria extraordinària)2, 3 i 4 de setembre

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