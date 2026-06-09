La Seu: 244 alumnes de l’Alt Pirineu s’examinen de les PAU

Un total de 244 alumnes de l’Alt Pirineu han iniciat puntualment aquest matí de dimarts, 9 de juny, i amb total normalitat, les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), a la Seu d’Urgell. El gruix principal de la selectivitat es desenvolupa a la sala Sant Domènec, tot i que algunes de les proves específiques tindran lloc al CETAP, situat a l’edifici de les Monges.
Distribució dels estudiants per centres
Dels 244 estudiants matriculats, la distribució segons el seu centre de procedència és la següent:
· Institut Joan Brudieu (La Seu d’Urgell): 84 alumnes.
· Institut Pere Borrell (Puigcerdà): 52 alumnes.
· Institut Obert de Catalunya (IOC): 1 alumne.
· Estudiants d’Andorra: 107 alumnes (els quals només s’examinen de matèries de la fase específica).
Horaris de les proves i funcionament del tribunal
Els exàmens s’estructuren en tres jornades, des d’avui dimarts, 9 de juny, i fins al proper divendres dia 11, combinant sessions de matí i tarda a les 09:00, a les 12:00 i a les 15:00 hores. Per al bon descans dels alumnes, s’han establert pauses diàries de 10:30 a 12:00 hores i de 13:30 a 15:00 hores.
El tribunal de les PAU de la Seu d’Urgell està constituït per la seva presidenta, Maria Ricart, i 8 membres més. Ricart ha confirmat la total normalitat en l’arrancada de les proves a les 9 en punt del matí: “Més enllà d’alguns petits detalls habituals, com ara algun estudiant que es deixa la documentació o algú que no apareix d’entrada a les llistes, tot s’ha pogut solucionar ràpidament i dins del previst”.
Dates clau i calendari de resultats
Els estudiants hauran de seguir el següent calendari per a les qualificacions i possibles reclamacions:
|Tràmit / Convocatòria
|Dates clau
|Publicació de resultats de les PAU
|Dimarts 23 de juny
|Sol·licitud de revisió d’exàmens
|25, 26 i 29 de juny
|Resultats definitius (sense sol·licitud de revisió)
|29 de juny
|Resultats de la revisió d’exàmens
|7 de juliol
|Matrícula de la convocatòria extraordinària
|Del 21 al 23 de juliol
|Selectivitat de setembre (convocatòria extraordinària)
|2, 3 i 4 de setembre