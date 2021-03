La setmana vinent s’inicia la preinscripció escolar per al curs 2021-2022 a la Seu d’Urgell

A partir del pròxim dilluns 15 de març i fins el 24 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per al curs 2021-2022 per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i educació primària. A partir del 17 i fins el 24 de març per l’educació secundària obligatòria.

Enguany la preinscripció serà només telemàtica a traves del web preinscripcio.gencat.cat En aquest portal es trobarà l’enllaç al formulari d’inscripció i tota la informació del procés.

Per tal de garantir la equitat en el procés, l’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell farà l’acompanyament necessari a aquelles famílies que ho sol·licitin en cita prèvia a través del correu educacio@aj-laseu.cat o trucant al telèfon 973350010 ext. 8086/8088.

Calendari del procés de preinscripció

Del 15 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds (2n cicle educació infantil, primària)

Del 17 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds (ESO)

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui. Només es podrà presentar una sol·licitud per alumne o alumna.

25 i 26 de març de 2021: presentació de documentació

Aquests dies es pot presentar documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

19 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Del 20 al 26 d’abril de 2021: presentació de reclamacions

Durant aquest període, si es detecta alguna errada o anomalia en el barem assignat, es pot presentar una reclamació.

30 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

5 de maig de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació.

7 de maig de 2021: llista ordenada

Després del sorteig, s’elabora la llista de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

Del 26 al 28 de maig de 2021: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

Si no s’ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles un cop fets els processos d’assignació.

Després d’aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l’últim procés d’assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.

4 de juny de 2021: oferta final de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

7 de juny de 2021: llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.



Període de matriculació

Els alumnes de 2n cicle d’educació infantil, primària i 1r d’ESO del 14 al 18 de juny. Pels alumnes de 2n a 4rt de la ESO del 28 al 2 de juliol.