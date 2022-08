La setena resident, Magdalena Szkwarek, ja és a Faber Andorra

Aquesta setmana ha arribat al país la setena resident de 2022 a Faber Andorra, la investigadora, llatinoamericanista i poeta polonesa Magdalena Szkwarek. Serà a la residència d’arts, ciències i humanitats del Govern d’Andorra fins al 19 d’agost per treballar en la traducció de la poesia de la destacada poeta contemporània andorrana, Teresa Colom.

La intenció és publicar els poemes de Colom, autora pràcticament desconeguda a Polònia, en revistes literàries poloneses per tal de presentar als lectors d’aquell país un tast de la literatura andorrana contemporània escrita per dones.

Com sempre, la ciutadania andorrana podrà beneficiar-se també de l’estada de Szkwarek, a Andorra, a través de les diferents activitats que s’han organitzat des de l’àrea d’Acció Cultural del Ministeri de Cultura. La primera d’aquestes tindrà lloc l’11 d’agost a les 19 hores, en el marc de l’exposició ‘Abcedari solidari – Homenatge a Miquel Martí i Pol’ que acull actualment la Sala d’Exposicions del Govern.

En aquesta ocasió s’oferirà un recital a dues veus i dues llengües, català i polonès, amb la mateixa Teresa Colom. El repertori se centrarà en els primers poemes que Magdalena Szkwarek haurà traduït de Teresa Colom durant la seva estada.

L’activitat també comptarà amb una dissertació de la resident sobre la recepció de la literatura en català a Polònia i una sorpresa final molt vinculada a l’exposició en el marc de la qual es durà a terme aquest acte.

Així mateix, Szkwarek té programades visites a la Biblioteca Nacional d’Andorra i la Biblioteca Pública del Govern d’Andorra, que inclouen entrevistes amb les professionals d’ambdues institucions. Aquests intercanvis tenen per objectiu compartir coneixement per a ser, ulteriorment, la base per a publicar un article a la revista especialitzada Biblioteka Publiczna (“Biblioteca Pública”).

Magdalena Szkwarek ha treballat a la Universitat de Varsòvia on ha impartit conferències sobre literatura llatinoamericana i altres temes relacionats amb Amèrica Llatina. El 2019 va publicar la primera traducció polonesa de poemes de Cristina Peri Rossi. El seu compromís per popularitzar la cultura d’Amèrica Llatina ha estat guardonat amb el Premi d’Educació Cultural de la Ciutat de Varsòvia.

Actualment treballa en una biblioteca pública de Varsòvia, on va fundar un club de lectura llatinoamericà. Ha publicat articles i ressenyes en revistes científiques, així com entrevistes a escriptors llatinoamericans (incloent, entre altres, a Claudia Piñeiro, Dolores Reyes i André Diniz). Ha estat guardonada en diversos concursos de poesia i els seus poemes s’han publicat en revistes literàries poloneses de referència.