La sessió d’estiu de l’APCE aborda la protecció dels drets humans i la democràcia davant els nous reptes digitals

Aquest divendres ha finalitzat la sessió d’estiu de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que s’ha celebrat a Estrasburg del 22 al 26 de juny. Per part andorrana han participat Berna Coma, cap de la delegació, i Meritxell Alcobé. La sessió plenària s’ha centrat en el context internacional complex, sobretot en els desafiaments creixents per a la governança democràtica, amb l’objectiu de reforçar la cooperació multilateral i el paper del Consell d’Europa en la defensa dels valors comuns.
La cap de la delegació, Berna Coma, ha intervingut en el debat sobre l’eliminació dels estereotips de gènere als mitjans de comunicació. Coma ha remarcat la importància de combatre les discriminacions i els prejudicis que encara persisteixen, i ha posat en relleu l’educació, la sensibilització i la prevenció com a eines per a lluitar contra a aquests estereotips.
A més, Coma també ha intervingut en nom del grup ALDE-PACE en el debat sobre la pornografia violenta com a repte per als drets humans. Ha destacat que aquest fenomen transcendeix les qüestions morals per a esdevenir una problemàtica vinculada als drets humans, la igualtat entre dones i homes, la protecció dels menors i el respecte a la dignitat humana. En la seva intervenció, ha alertat de la normalització de la violència sexual que poden transmetre determinats continguts pornogràfics, així com de la necessitat d’impulsar mesures de protecció de les víctimes i l’adaptació dels marcs legals als nous reptes derivats de les tecnologies digitals.
D’altra banda, la consellera Meritxell Alcobé ha intervingut en el debat sobre la protecció de la democràcia davant les disrupcions causades per la intel·ligència artificial, on ha destacat la necessitat de reforçar la resiliència democràtica, la ciberseguretat i la lluita contra la desinformació. D’altra banda, també ha participat en el debat conjunt sobre la seguretat alimentària sostenible en temps de crisi i els reptes actuals. Alcobé ha defensat la necessitat de situar el dret a l’alimentació al centre de les polítiques públiques, reforçar el suport als productors locals, protegir les persones més vulnerables i promoure sistemes alimentaris més sostenibles i resilients.
Paral·lelament als debats plenaris, les representants andorranes han participat en les diferents reunions i grups de treball de l’Assemblea. En aquest sentit, han pres part en la reunió de la Xarxa de Dones Parlamentàries de l’APCE. En l’àmbit institucional, Coma i Alcobé han participat en la votació de la secretària general adjunta del Consell d’Europa, on s’ha escollit Tanja Gronggrijp, representant permanent dels Països Baixos i assumirà el càrrec per un mandat de cinc anys a partir de l’1 de setembre, succeint Bjørn Berge.