La separació amorosa

Omar El Bachiri. Psicòleg

És un fet que, quan la persona que estimem ens deixa, experimentem una sensació dolorosa, és una situació difícil de gestionar emocionalment perquè el nostre món s’enfonsa. Desapareix la nostra rutina, emportant-se amb ella els costums i hàbits adquirits durant la relació, deixant un gran buit emocional.

És com si de cop i volta el dia tingués més hores de les habituals i, per tant, no sabem què fer amb elles, estem desorientats, no saben cap on anar. Aleshores, la qüestió és identificar el motiu de la ruptura i gràcies a ell ens adonarem que ha sigut la millor cosa que ens podia haver succeït perquè la relació ja no era satisfactòria per a l’altra persona i, per tant, no podia oferir-nos la seva millor versió.

Així doncs, si som capaços d’ampliar la mira més enllà del nostre niu amorós, veurem que tenim per davant un món enorme, ple de llocs i coses per a gaudir. Que si ens centrem en la part subjectiva podrem treure-li molt de rendiment atès que podem viatjar, fer esport, llegir, mirar la televisió, passejar, dormir, menjar, etc. És a dir, fer qualsevol activitat que ens aporti benestar emocional. La qüestió és entendre que l’amor és fantàstic, però sempre i quan sigui recíproc, per tant, quan no és així, és un altre sentiment què està present (dependència emocional o econòmica, por, solitud, etc.).

Amb això vull dir que, si no tenim cap sentiment de mancança cap a l’altra part, només ens espera el benestar, és com si tornéssim a reviure. Som lliures per a escollir l’estil de vida que més desitgem, no hem donar explicacions a ningú, ho fem i punt. És l’aventura de ser solters i, per tant, podem dedicar tot el temps del món a millorar o aprendre noves virtuts, per a així gaudir encara més del nostre estat civil.

Igualment, com estarem fent les activitats que ens aporten benestar, la nostra ment deixarà de centrar-se en el malestar i, si per casualitat tornem a enamorar-nos, no ens importarà compartir el nostre temps perquè l´estem gaudint i tenim molt clar què és prioritari.





