La selecció francesa de rugbi femení farà una estada a Andorra per a preparar el Mundial

El Mundial Femení de Rugbi, que tindrà lloc del 8 d’octubre al 12 de novembre, a Nova Zelanda, passa també per Andorra gràcies a la presència al país de la selecció francesa. Segons la Federació Andorrana de Rugbi, 45 jugadores seleccionades per a la preparació del Mundial faran un estatge que combinarà el desenvolupament físic i la força mental.

El XV de França femení començarà el seu rodatge del 18 i el 30 de juliol, al Centre National de Rugby Center, a Marcoussis, per a després viatjar fins Andorra, del 14 al 24 d’agost, un mes abans de marxar cap a Nova Zelanda amb la llista definitiva de 32 jugadores.

Aquesta primera visita d’una selecció nacional de rugbi en un estatge previ a un mundial ha estat, segons la FAE, un somni que han treballat moltes persones juntes. Hi ha gent que encara recordarà les primeres passes que es van fer per a portar els pumes, la selecció de rugbi de Argentina, per a disputar el mundial de França del 2007.

Finalment, la fita, s’ha aconseguit gràcies a l’esforç i l’ajuda del Ministeri d’Esports, del Comú d’Andorra la Vella i del Lycée Comte de Foix, entre d’altres. Entitats que han estat treballant amb la FAE per a poder confirmar l’estatge del XV de França femení.

D’altra banda, la FAE ha demanat a Rugby Europe fer el canvi de torneig masculí a CONFERENCE DOS NORD. Dins del pla de desenvolupament del rugby nacional, s’ha inscrit diferents equips en competicions organitzades per RE per a la propera temporada. Considerant els recursos limitats i el cost econòmic i el temps de viatge a països de la conferencia dos sud, s’ha sol·licitat aquest canvi que ha estat aprovat per la junta de govern de Rugby Europe.

La propera temporada, els Isards jugaran contra Finlandia, Dinamarca i Noruega. Encara s’està tancant el calendari per a aquesta temporada amb aquestes seleccions.