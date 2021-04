La selecció d’e-sports debuta amb dos derrotes

La no participació d’Armenia per problemes d’elegibilitat ha frustrat els plans de la selecció de bàsquet d’e-sports, que ha debutat amb dues derrotes. El combinat andorrà sabia que era el partit que a priori podia ser més igualat. El partit amb Ucraïna ha estat força equilibrat durant molts minuts però al final s’ha imposat la lògica i els andorrans han perdut per 79 a 53 tot i donar una molt bona imatge.

El partit davant dels russos ha estat una altra història, i, tot i aguantar els primers minuts (23 a 17), els andorrans no han pogut aturar el vendaval ofensiu del rival amb gairebé 30 triples anotats. El resultat final de 117 a 59 deixa clara la diferència entre totes dues seleccions. En el darrer partit del grup, Rússia tampoc ha tingut cap problema per a imposar-se a Ucraïna per 95 a 45.

Tot i les derrotes, que eren força previsibles, aquesta primera participació internacional de la FAB en competicions d’e-Sport segur que serà la primera de moltes. Molta feina per endavant per consolidar un projecte engrescador.