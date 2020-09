La selecció de futbol s’estrena a la Lliga de les Nacions amb un empat contra Letònia (0-0)

La selecció de futbol s’ha estrenat a la lliga de les Nacions a mb un empat a zero al camp de Letònia. Ha estat en un duel en què ha patit força tot i jugar amb un home més des del minut 71 per la vermella directa a un rival.

Els letons s’han fet amb la possessió de la pilota des de l’inici i han intentat posar en problemes als de Koldo amb un joc força directe. En la primera meitat la tasca de contenció andorrana ha estat efectiva i s’han concedit pocs espais al rival.

A la represa ha estat quan la selecció ho ha passat pitjor. I en el minut 53 el porter José Antonio ha estat clau en aturar un penal comès per Max Llovera. I minuts després l’escenari ha semblat aclarir-se per Andorra, ja que el local Gutkovskis ha rebut la targeta vermella per agressió a Moi.

Andorra ha pogut aproximar-se una mica més a l’àrea letona, però el rival no ha deixat d’insistir malgrat la inferioritat. Prop del minut setanta la defensa andorrana treia una pilota sota els pals amb José Antonio superat i deu minuts després el letó Ciganiks rematava al pal.

El patiment ha durat fins al descompte, quan els letons han tingut una altra gran ocasió. Després del primer punt a la competició toca jugar a casa. Serà diumenge a l’estadi nacional contra les Illes Feroe.