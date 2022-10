La selecció d’Andorra júnior d’handbol perd contra una potent Bulgària (23-46)

La selecció andorrana ha disputat el tercer partit de l’IHF Trophy European Zone contra la selecció de Bulgària. Els búlgars han estat superiors durant tot el partit, tot i que els andorrans han mostrat una imatge força bona en el segon temps.

Així, la selecció d’Andorra Sub-20 ha perdut el seu tercer partit (23-46) de forma molt clara contra una selecció de Bulgària molt superior. Els joves andorrans han sortit molt espessos en el primer període i la selecció de Bulgària no ha perdonat cap oportunitat per a avançar-se en el marcador mostrant un parcial de cinc a zero en el minut sis del partit.

Els del Principat han tingut moltes pèrdues de pilota i falta d’efectivitat davant de la defensa búlgara. En el primer temps, l’electrònic mostrava una gran diferencia (7-28). En el segon període els jugadors de la selecció d’Andorra s’han mostrat més tranquils i han demostrat que podien afrontar un partit difícil de superar.

Han executat bones actuacions defensives i han tingut poques pèrdues de pilota que ha afavorit poder realitzar un bon joc d’atac mostrant un parcial de 16 a 18 en el segon període, però, no ha estat suficient per a resoldre la primera part de l’enfrontament, el partit s’ha tancat amb un marcador final de 23 a 46 a favor de l’equip de Bulgària.

Els andorrans lluitaran l’últim partit de competició contra la líder del campionat, Gran Bretanya, aquest dissabte 15 d’octubre a les 14 hores.