La Segre Cup estrena nou format i incorpora el “short slalom”

El Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell acollirà aquest dissabte, dia 11, la primera jornada de la Segre Cup 2025 de canoa eslàlom. Aquesta competició arriba enguany just després de la disputa dels Campionats del Món, a Penrith (Austràlia), i marca la recta final de la temporada. Un any més l’organitzen conjuntament el Club Cadí Canoë-Kayak i el Nàutic Mig Segre. Per això, la segona i última jornada es disputarà el dia següent, diumenge, al Canal d’Aigües Braves de Ponts.
Des de l’organització han avançat que aquesta edició presenta novetats, amb un nou format de competició i amb la incorporació de la modalitat ‘short slalom’, que ja s’ha començat a provar els darrers mesos en competicions ICF i en què els participants fan un recorregut més curt i explosiu. Les llistes de participants ja estan tancades i aquest divendres es faran els entrenaments lliures i la confirmació d’inscripcions.
La competició al Parc del Segre començarà dissabte a les 10 del matí i ho farà justament amb la prova de ‘short slalom’, amb les categories K1 femení i masculí i C1 femení i masculí (per aquest ordre). Al migdia (13.15 h) s’iniciarà l’eliminatòria d’eslàlom, amb el mateix ordre de modalitats i amb classificacions tant de sèniors com de júniors. Les respectives finals seran ja a la tarda (15.30-16.45 h).
Diumenge, a Ponts, es repetirà el mateix programa i els mateixos horaris, de manera que la jornada començarà a les 10 del matí amb el ‘short slalom’ i s’acabarà cap a les 5 de la tarda amb les últimes finals d’eslàlom. Tot seguit tindrà el lliurament de medalles, fruit de la suma de resultats dels dos dies de competició.