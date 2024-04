La segona temporada de “Salut i muntanyes” s’acomiada al Pallars Sobirà

La cuina també tindrà el seu espai al sisè i últim capítol de la segona temporada (Salut i muntanyes)

El dimarts, dia 9 d’abril, a les 22:15 hores, pel Canal 33 de la Televisió de Catalunya, el programa “Salut i muntanyes” s’acomiada amb el sisè capítol de la segona temporada. Els episodis expliquen la història de diferents comarques i pobles del Pirineu amb els elements més identificatius de cada lloc que es visita. En aquest capítol la reportera Eva Clausó Estival anirà a visitar el poble de Peramea, les Masies de Llaràs, Gerri de la Sal i l’estany de Montcortès al Pallars Sobirà.

Així, l’aventura de l’Eva Clausó començarà al poble medieval de Peramea, on l’espera en Jaume, un veí que li ensenyarà els racons secrets d’aquesta població. Entrarà a casa seva on visitarà un passadís secret de la seva família, que diuen era del temps dels càtars. Amb en Jaume entrarà a l’interior de l’església per a conèixer la història dels Martisants.

La gent de Peramea es tan amable que la convidaran a casa seva per a aprendre a fer un bon confitat de costella de porc. A veure si tindrà traça i el sabrà cuinar.

Després pujarà amb l’Albert una altre veí, fins al campanar per a tocar les campanes amb el repic de la Festa Major i visitarà l’antiga ferreria del poble, on aprendrà a treballar el ferro.

El viatge continuarà fins a les Masies de Llaràs on hi viu la Lina, una artesana que treballa la llana i fa art amb les mans. Amb ella, Eva Clausó, anirà a visitar un roure centenari que protegeix el poble.

La periodista acabarà l’aventura visitant les Salines de Gerri de la Sal i parlarà amb alguns dels veïns del poble que quan eren petits hi havien treballat. Per a rematar el viatge per aquesta zona anirà a visitar l’estany de Moncortès, l’únic d’origen no glacial dels Pirineus. L’acompanyarà l’Aroa que li explicarà el secret de l’estany i què s’hi amaga a l’interior