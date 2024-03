La segona joventut de Portugal i la jornada de quatre dies

El tramvia 28 a Lisboa, la capital de Portugal (iStock)

“Jornada laboral de quatre dies amb quin objectiu?”, “Els divendres es paralitza l’activitat a les empreses com si fos el mes d’agost?”, “Per què haig de pagar el mateix salari a qui es redueix la jornada i durant tres dies seguits no el puc localitzar?”

Aquests són alguns dels arguments d’una part dels empresaris catalans que rebutgen la setmana laboral de quatre dies i que van lligats al voltant del salari, la productivitat i la falta de treballadors. Però, com tot a la vida, hi ha països que han agafat embranzida amb la reducció de dies de treball i aquest és el cas de Portugal.

De fet, 41 empreses portugueses -sense rebre cap subvenció pública- s’han embarcat des del setembre de 2022 en una prova pilot amb més de 1.000 treballadors per a donar la benvinguda, temporalment, a la jornada laboral de quatre dies. I mesos després ja hi ha els primers resultats, amb alguna sorpresa inclosa.

De l’època de la reivindicació als països occidentals de la fórmula 888 (vuit hores de treball, vuit hores de descans i vuit d’oci) a l’aterratge de la setmana laboral de quatre dies. Una “utopia” considerada per alguns que han assajat a diversos països, com ara Islàndia, el Regne Unit, Portugal i també Catalunya. I, fins i tot, en el cas de Bèlgica ja és factible, tot i que no es redueixen hores sinó que es concentren en elles mateixes.

El 95% de les empreses portugueses que participen en la prova pilot de la jornada de quatre dies creuen que els canvis han estat positius

Portugal fa temps que té interès en la jornada laboral de quatre dies i per aquest motiu va encarregar un estudi preliminar el setembre de 2022 i van comptar amb 41 empreses que tenen entre totes un miler de treballadors. Després d’una fase teòrica i l’inici d’un projecte pilot fa tres mesos, ja es tenen els primers resultats: el 95% de les empreses que hi participen creuen que els canvis han estat positius. I, amb ells, la millora de la salut mental a gran part de la plantilla. La majoria d’ells confessa que han vist com se’ls ha reduït l’ansietat, el cansament, l’insomni, moments de tensió o la soledat.





Exercici físic i més vida social

Molts dels treballadors confessen que tenir més temps lliure els ha permès fer més exercici físic i cuidar les relacions personals. Si abans més de la meitat dels empleats es queixava que “era molt complicat conciliar la part personal amb la professional”, després de la prova pilot és del 8%. I una xifra interessant: gran part dels treballadors exigirien una pujada salarial del 20% si haguessin de tornar a treballar cinc dies seguits. Les 41 companyies portugueses de la prova pilot van optar per deixar endarrere “les reunionitis”, van crear noves dinàmiques de blocs de treball i van impulsar millores tecnològiques per a evitar burocratització o tasques repetitives.

La majoria dels portuguesos amb jornada de quatre dies confessa que han vist com se’ls ha reduït l’ansietat, el cansament, l’insomni, moments de tensió o de soledat

Les empreses han confessat que s’han apuntat a la prova pionera per la millora de la “gestió de recursos humans”. I una conclusió a tenir en compte: augmenten la capacitat d’atracció i retenció dels treballadors. O com apunta el professor d’Economia de la Universitat de Londres, Pedro Gomes, que coordina el projecte portuguès: “Moltes empreses ho consideren una alternativa als augments salarials”.





El cas català: diversos exemples

Més descans, més productivitat, més temps lliure. I també el mateix salari? Cada cop més empreses catalanes s’hi sumen i més països en fan proves pilot, com s’ha esmentat anteriorment, però la nova revolució està lluny de generalitzar-se. A part de Portugal, els estudis experimentals són clars: la jornada de quatre dies beneficia tant l’empleat com a l’empresari. 4 Day Week Global, una organització que aglutina les universitats de Boston, Dublín i Cambridge i que fa anys que estudia i proposa aquesta reducció al món laboral, mostra en el seu últim estudi com la satisfacció dels treballadors ronda el 96% i els beneficis de les empreses incrementen un 8%.

Gomes (impulsor de la prova pilot de Portugal): “Moltes empreses consideren la setmana laboral de quatre dies una alternativa als augments salarials”

Es tracta del model 100-80-100: un acord en el qual empresaris i treballadors es comprometen a mantenir el 100% del sou, treballant el 80% de les hores regulars i mantenint el 100% de la productivitat.

Malgrat que sembla que les dues parts puguin sortir guanyant, hi ha certa reticència entorn de la productivitat. Si es miren les últimes xifres de l’Eurostat, Espanya és un dels països més improductius de la Unió Europea. La mitjana de la zona euro se situa en un 104,8%, mentre que a l’estat espanyol cau fins al 93%, i només supera -curiosament- Portugal i Grècia.

Alguns exemples a l’Estat espanyol amb la implantació de la jornada de quatre dies tenen a veure amb empreses com Telefònica o Desigual. La primera va oferir als seus treballadors reduir la jornada a canvi de reduir un 16% la seva nòmina. L’opció no va funcionar, ja que la majoria dels treballadors ho va rebutjar. A l’altre extrem hi ha Desigual que va oferir poder treballar només quatre dies amb una reducció més petita del sou. El 86% dels treballadors s’hi han mostrat encantats.

Ara bé, el doctor en Economia per la UOC, Pau Cortadas, es qüestiona el següent: “Si mirem l’històric, la tendència ha portat a la reducció de la jornada laboral i, per tant, sembla que tard o d’hora serà una realitat al nostre país i arreu del món. Però, es compensarà amb la productivitat i realment hi haurà més gent ocupada?” El temps ho dirà.





Gemma Fontseca, cap de redacció