La segona edició del Fòrum digital apel·la per l’aliança publicoprivada per a impulsar la transformació digital

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella ha acollit aquest dimarts l’acte inaugural del II Fòrum d’Andorra: Aliances Públicoprivades per a la Transició Digital. Aquest esdeveniment té enguany un objectiu clar: promoure la transformació digital en els àmbits públic i privat, i fer-ho des del diàleg, la cooperació i la confiança. El fòrum vol ser un punt de trobada per a convertir els principis en accions, les idees en projectes i les aliances en resultats tangibles. El Fòrum digital d’Andorra va néixer l’any passat fruit de la voluntat del país de continuar apostant per la innovació i el desenvolupament sostenible i també arran del compromís que es va adoptar durant la Cimera Iberoamericana que va acollir el Principat el 2021.
El certamen ha reunit representants institucionals, empresarials i experts internacionals per a abordar els principals reptes i oportunitats de la transformació digital del país. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rosell, han estat els encarregats d’obrir la sessió. Rossell ha apuntat que les aliances publicoprivades “són molt més que un instrument: són una necessitat. La prova és que quan unim la visió estratègica del sector públic amb la capacitat d’innovació i inversió del sector privat, multipliquem l’impacte”. En aquesta mateixa línia, el ministre ha recordat que l’Estratègia Digital 2030 és fruit d’aquest tipus d’aliança, que ja està permetent a Andorra accelerar la transformació digital.
Així mateix, durant el discurs inaugural, Marc Rossell també ha volgut recordar que la digitalització no ha de deixar “ningú al marge” i per a minimitzar aquesta possible bretxa digital a Andorra, s’ha creat el Centre de Benestar i Capacitats Digitals: un espai pensat per a facilitar la transformació digital, acompanyar persones i organitzacions en aquest procés, i garantir que tothom pugui formar part activa de la revolució tecnològica que ja està en marxa.
Per la seva banda, Imma Tor, ha reafirmat el compromís d’Andorra amb la cooperació multilateral i amb la construcció d’una Iberoamèrica digital, inclusiva i sostenible. Ha destacat que la transformació digital “és una responsabilitat compartida entre governs, empreses i ciutadania, i que només la col·laboració i la confiança mútua permetran convertir la innovació en benestar i oportunitats per a tothom”. En coherència amb la Declaració d’Andorra, ha subratllat que “la tecnologia ha d’estar al servei de les persones i ha defensat una digitalització humana, ecològica i ètica”.
En l’acte inaugural també hi ha pres part la secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Govern d’Espanya, María González Veracruz, i el secretari general iberoamericà, Andrés Allamand, el qual ha felicitat a Andorra per l’organització de l’esdeveniment i per posar al centre del debat la digitalització. De fet, en el marc del fòrum, la ministra Tor ha mantingut una reunió bilateral amb Allamand, mentre que el ministre Rossell s’ha reunit amb la secretaria d’Estat del Govern espanyol.
Després dels discursos inaugurals, s’ha abordat els eixos de la governança digital i el sector financer, amb ponències dedicades a la identitat electrònica, la innovació pública i la transformació digital de les administracions, així com sessions centrades en les noves tendències en Fintech i la inclusió financera. El fòrum continuarà els propers dies dimecres i dijous, 29 i 30 d’octubre, amb sessions dedicades a la digitalització dels serveis públics, la ciberseguretat i la protecció de la infància en línia, aquest últim organitzat per la UIT, reforçant el compromís d’Andorra amb un model digital segur, obert i sostenible.
El II Fòrum d’Andorra: ‘Aliances Publicoprivades per a la Transició Digital’ és una iniciativa impulsada pel Govern d’Andorra, la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Andorra Digital, la Secretaria Pro Tempore que recau en Espanya, la Confederació Empresarial Andorrana, la UIT i el Consejo de Empresarios Iberoamericanos.