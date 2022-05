La segona edició de l’Andorra Multisport Festival torna amb més força i presència internacional

Encara amb les inscripcions obertes, aquest any destaca l’augment de participants provinents del Regne Unit, seguits per França i els locals d’Andorra, així com també ha pujat substancialment la participació belga. Com a novetat, enguany s’ha canviat l’ordre de les etapes respecte de l’any passat: en aquesta edició la tercera etapa del 2021 passarà a ser la primera de totes.

Del 23 de juny al 3 de juliol torna l’Andorra Multisport Festival amb la segona edició , una oportunitat única pels amants dels esports outdoor per gaudir d’un dels escenaris més imponents de tot Europa pel que fa als esports de resistència i aventura. Durant aquestes setmanes, es realitzaran diferents proves de ciclisme, MTB, trail running i triatló, totes elles organitzades per The IRONMAN Group. Uns esdeveniments en els quals els participants podran posar a prova les seves habilitats en un entorn únic al bell mig dels Pirineus.

En aquestes mateixes dates (24 – 26 juny) es farà paral·lelament la Trail 100 Andorra by UTMB, una cursa que s’uneix a la prestigiosa UTMB World Series, situant així aquest esdeveniment entre les millors proves de trail runningdel món. En aquest cas, cada dia es farà una prova diferent, començant amb la més exigent el dia 24, amb un recorregut de 105 km i 6.900 metres de desnivell.

L’endemà, es donarà el tret de sortida de la distància de 50 km amb 3.600 metres de desnivell, així com la prova de 21 km i 1.750 metres positius. Finalment, el diumenge 26 de juny tindrà lloc la prova més familiar o d’iniciació, de 7.5 km. Tots els recorreguts partiran de la plaça de l’Església d’Ordino, on cada dia els corredors podran posar a prova els seus límits i capacitats, mentre exploren la bellesa de les muntanyes i el ric patrimoni cultural andorrà.

Aquest any, entre els inscrits hi ha un augment de la participació femenina, amb setanta corredores més que l’any passat. Respecte l’origen dels inscrits, cal destacar l’arribada de quinze corredors danesos, que se sumen als quasi 400 francesos i més de 20 anglosaxons, ampliant així, un cop més, el marc internacional d’aquesta prova.

Pel que fa a la presència de corredors més destacats, de moment han confirmat que estaran a la línia de sortida de la distància més llarga trailrunners com la guanyadora de la primera edició, Clàudia Tremps, la corredora Sílvia Puigarnau, el corredor de la Gomera i medalla de plata l’any passat, Cristofer Clemente, el quart classificat del 2021, Gerard Morales, l’equip Team Garmin de França, l’hongarès Idikó Wermescher i el francès Beñat Marmisolle.

Andorra MTB Classic-Pyrenees

Tres dies després d’aquesta prova, arriba l’oportunitat ideal pels amants de la BTT, l’Andorra MTB Classic-Pyrenees. Aquest circuit de quatre etapes (del 29 de juny al 2 de juliol) recorre els camins més emblemàtics d’Andorra i acumula 170 km i 5.260 metres de desnivell. A més, forma part de les Epic Series, una garantia inequívoca de que ens trobem en una de les proves de major categoria mundial. De fet, aquest segell de qualitat ofereix cinc inscripcions per a la prestigiosa Absa Cape Epic de 2023 als millors classificats d’Andorra. En aquest cas, el centre neuràlgic de l’esdeveniment es trobarà a la Massana, on els ciclistes podran relaxar-se entre les etapes i gaudir de l’ambient familiar i festiu que s’ha convertit en un dels trets més característics de les Epic Series d’arreu del món.

Cal destacar un augment de la participació de ciclistes dels Països Baixos, Bèlgica, Suïssa i el Regne Unit. A més, també augmenta lleugerament el gruix de la participació femenina. Aquest any el pròleg serà de 19 quilòmetres i cal posar de relleu la gran quantitat de single tracks que hi haurà. Fins ara han confirmat que estaran presents a l’Andorra MTB l’equip professional Buff Megamo Team, les ciclistes Marta Álvarez i Desiré Moya i Tomi Misser.

IRONMAN 70.3 Andorra

Per tancar l’Andorra Multisport Festival, el 3 de juliol se celebrarà l’IRONMAN 70.3 Andorra. Amb seu al Llac d’Engolasters, el més alt d’Europa on es realitza una prova IRONMAN, els atletes recorreran el nord d’Andorra en bicicleta, havent d’afrontar dues vegades consecutives el famós Coll d’Ordino i acabaran corrent per l’interior d’Andorra la Vella, capital del Principat. Una prova ideal pels amants del format triatló que vulguin gaudir d’un entorn d’alta muntanya amb la temperatura agradable del mes de juliol.

Pel que fa al circuit de running, hi haurà una lleugera modificació respecte del 2021, sense alterar la bellesa i duresa d’aquesta prova emblemàtica. A diferència de l’any passat en què tots els corredors anaven pel costat del riu Valira, enguany sortiran del parc central, faran un tram vorejant el riu i s’enfilaran cap al centre d’Andorra la Vella per agafar l’avinguda d’Enclar. Seguiran tot aquest camí fins al Pont d’Enclar on reprendran el trajecte fins al parc central pujant pel costat del riu Valira, faran una volta a l’estadi que muntarà l’organització i sortiran de nou. Hauran de fer tres voltes al circuit.

L’Aleix Espargaró s’apunta a l’IRONMAN 70.3 Andorra

Qui no es voldrà perdre aquests esdeveniment és el pilot de motoGP resident a Andorra, Aleix Espargaró, que ja ha confirmat que participarà a l’IRONMAN 70.3 Andorra per posar-se a prova com la resta de triatletes. Espargaró ha expressat la seva satisfacció amb aquestes paraules: “Sempre he estat un fan del ciclisme, és la meva base d’entrenament, i la meva vida funciona a base de reptes, que alimenten la meva manera de viure i no hi ha cap repte en l’àmbit esportiu més gran que un IRONMAN, de moment un 70.3. No tinc moltes expectatives, simplement gaudir. Vaig tenir una lesió gran a l’esquena fa uns anys, a les vèrtebres, i no puc entrenar moltíssim el running, però intentaré fer-ho el millor que pugui perquè sóc molt competitiu i és molt especial que sigui a Andorra perquè em veuran la família i els amics”.

En aquest sentit, ha apuntat que “és un IRONMAN 70.3 bastant dur i diferent, així que tinc moltes ganes d’intentar-lo gaudir. Sens dubte que m’agradaria fer un IRONMAN sencer, està a la meva llista de desitjos, però hauré d’esperar a retirar-me com a pilot per preparar-lo bé perquè sóc molt competitiu i el dia de demà segur que ho intentaré”, ha afegit.

En aquesta edició també és remarcable la participació francesa (28%), que gairebé arriba a les xifres de l’espanyola, seguida per la del Regne Unit, Bèlgica i els Països Baixos. A més, hi haurà nou atletes procedents dels EUA, entre els quals destaquen tres esportistes de Los Angeles.

Andorra, destí d’esportistes

Situada al bell mig dels Pirineus Orientals, Andorra és un país cada vegada més freqüentat pels amants de l’activitat esportiva i el turisme d’aventura, considerada per molts atletes com una de les millors ubicacions esportives del continent. El Principat ja rep més de deu milions de visitants cada any i la seva riquesa paisatgística ofereix un escenari únic per tots aquells que busquen viure una experiència diferent en un entorn d’alta muntanya.

Els esdeveniments que conformen l’Andorra Multisport Festival volen seguir els mateixos principis que caracteritzen el Principat, fusionant l’esperit d’aventura i de competició, creant així un entorn esportiu que captivi a tots aquells que busquen viure una experiència única.

Per a més informació, visiteu la pàgina web de l’esdeveniment: www.multisportfestivalandorra.com