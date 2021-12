La segona edició de ‘La Setmana de la pedra seca’ tanca amb els guanyadors del concurs de fotografia

El Departament de Patrimoni Cultural i l’Espai socio-cultural Cal Pal valoren molt positivament l’àmplia participació dels diferents actes durant La Setmana de la pedra seca. La iniciativa ha permès visibilitzar la tasca que des de fa uns quants anys s’està fent a Andorra per mantenir i posar en valor aquest patrimoni cultural i paisatgístic.

Les activitats programades han clos amb l’anunci dels guanyadors del concurs fotogràfic d’Instagram, ‘L’art de la pedra seca’. L’edició d’enguany, com l’any passat, ha comptat amb la participació de prop de 250 imatges. Un jurat format per dos professionals de la fotografia i una representant de l’Espai socio-cultural Cal Pal, han seleccionat cinc finalistes segons la capacitat que tenien les imatges d’evocar els valors del patrimoni en pedra seca. Les tres primeres imatges han guanyat un premi de 500, 300 i 200 euros respectivament i el quart i cinquè classificats han rebut un lot de llibres i dues entrades per a esdeveniments culturals del país.

La Setmana de la pedra seca ha comptat amb activitats per a totes les edats i per a tots els públics amb l’objectiu de difondre i posar en valor la pedra seca com a patrimoni, com a ofici i com a tècnica constructiva.

Durant aquesta setmana, es va poder gaudir de l’exposició sobre la pedra seca a Andorra, al vestíbul del Ministeri de Cultura; es va celebrar el primer cicle de conferències entorn aquesta tècnica tradicional i mil·lenària, amb la participació del mestre artesà d’origen francès Édouard Duterte i l’arquitecte català Oriol Roselló; i, també, es va dur a terme una caminada guiada pels prats d’Encodina que va permetre als visitants gaudir dels murs i les barraques de pedra seca restaurats durant el curs de voluntaris del passat mes d’octubre.