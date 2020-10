La secretària general de la Francofonia, Louise Mushikiwabo, destaca la implicació del Principat a l’OIF

El cap de Govern, Xavier Espot, i la secretària general de la Francofonia, Louise Mushikiwabo, han evidenciat aquest migdia les excel·lents relacions entre l’organització internacional i l’executiu del Principat. Mushikiwabo ha visitat Andorra per primera vegada de manera oficial, un gest que Espot ha destacat especialment “tenint en compte la complicada situació global provocada per la COVID-19” i que li ha permès tenir “una visió més global i alhora més precisa del nostre país”. La màxima representant de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) ha assegurat que l’entitat “està al costat dels seus Estats membres en aquesta crisi de la qual només podrem sortir amb la solidaritat i la cooperació internacional”. Mushikiwabo ha insistit que “per a la Francofonia, no hi ha països grans ni petits; tots compten igual”.

La secretària general ha explicat que les diverses trobades i reunions de treball previstes durant la seva visita oficial s’emmarquen en el full de ruta que va marcar-se després d’assumir la direcció de l’OIF el gener del 2019. Així, entre els eixos principals hi ha la lluita per a la igualtat de gènere, l’accés a una educació de qualitat per a tots, el desenvolupament sostenible i la innovació tecnològica i digital. Espot ha recordat que “Andorra ja potencia aquest darrer punt en el marc de la nostra presidència a la Conferència Iberoamericana”.

Així doncs i tenint en compte aquests eixos, Mushikiwabo s’ha reunit també amb els ministres d’Afers Exteriors, Maria Ubach; d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy; i d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. També s’han previst trobades amb el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, i amb el de Diversificació i Innovació, Marc Galabert, amb qui visitarà l’espai d’innovació ActuaTech.

Durant la compareixença conjunta, el cap de Govern ha apuntat que Andorra és un dels 88 països membres de l’OIF des del 2004, però que “el compromís del Principat amb la Francofonia –que defensa la promoció de la llengua francesa a més dels drets humans, de l’estat de dret i de la pau– és anterior a la nostra adhesió, ja que històricament, lingüísticament i institucionalment Andorra té vincles importants amb la història i la llengua francesa”.

Mushikiwabo ha fet al·lusió a les “similituds sorprenents” entre Andorra i Ruanda, el seu país d’origen, pel que fa a la situació lingüística: “els dos tenen un idioma propi, un altre d’ús molt generalitzat i un tercer –el francès– que històricament tenia més pes que actualment i que s’ha de seguir promovent a l’escola”.

D’altra banda, la secretaria general ha demostrat un interès particular en compartir l’experiència andorrana al voltant dels processos de participació ciutadana i l’educació per a la ciutadania democràtica. També ha remarcat la importància de la joventut en l’espai francòfon i, en aquest sentit, ha animat els joves d’Andorra a participar en programes promoguts per l’organització.

Paral·lelament, tant Espot com Mushikiwabo han destacat que el Principat participa activament en totes les ministerials i cimeres que organitza l’OIF. Un suport que, com ha avançat Espot, inclourà també una ajuda andorrana en forma d’aportació econòmica al nou fons de solidaritat creat en el context de la COVID-19 per ajudar les dones i nenes en situació de vulnerabilitat en l’espai francòfon en particular en els Estats africans i del Carib així com al Líban. En aquest sentit, l’Executiu ha acordat aportar 40.000 euros al projecte, anomenat ‘La Francophonie avec elles’, una contribució que la secretària general ha agraït públicament.

Louise Mushikiwabo és la tercera secretària general de l’OIF que es desplaça al Principat en visita oficial. El primer a fer-ho va ser Abdou Diouf el 2007; el 2018 també va visitar el país l’antecessora en el càrrec de Mushikiwabo, Michaëlle Jean.

Mushikiwabo és l’actual secretària general de l’entitat després d’assumir la seva possessió el 3 de gener del 2019. Havia resultat elegida secretària general a la Cimera de caps d’Estat i de Govern que va tenir lloc l’octubre del 2018 a Erevan, Armènia. Nascuda a Ruanda, va viure més de 20 anys als Estats Units. Després de retornar al seu país, va ser-ne la ministra d’Informació i posteriorment la titular de la cartera de Relacions Exteriors i Cooperació.