La Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana suma l’Àrea de Polítiques d’Igualtat

La secretària d’Estat, Mariona Cadena (Consell General)

L’Àrea de Polítiques d’Igualtat, fins ara adscrita al Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública i a la vegada a la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana (SEIPC), passarà a formar part únicament de la SEIPC a partir de l’1 de gener de 2025. Ho ha explicat la seva titular, Mariona Cadena, a la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat del Consell General, que s’ha celebrat aquest dilluns a la tarda a iniciativa d’ella mateixa per a presentar les línies estratègiques de la Secretaria d’Estat en matèria d’igualtat.

D’aquesta manera, tal com ha destacat Cadena, el Govern dota a la SEIPC “d’una estructura sòlida per tal de potenciar les polítiques d’igualtat d’una manera transversal”. Així, es referma el compromís de l’Executiu amb aquest terreny, tot reforçant la Secretaria d’Estat, que està impulsant projectes i activitats com campanyes de sensibilització i formacions en aquest àmbit, així com el desplegament de normatives com ara la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.