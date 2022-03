La secció d’esquí de fons de la FAE fa un bon balanç de la seva temporada i continua creixent

Aquest dimecres la seu del patrocinador principal de la secció d’esquí de fons de la FAE, Andbank, ha estat l’escenari per presentar el balanç de la temporada 2021-2022. La sensació general és que el grup, en conjunt, continua creixent.

A l’acte han assistit el president de la FAE, Josep Pintat, el sots-director general banca país Andbank, Josep M. Cabanes, així com els diferents membres de l’estructura d’esquí de fons de la Federació, amb el director i entrenador, Joan Erola, a més dels esportistes Irineu Esteve, Carola Vila, Gina del Rio i Quim Grioche.

Erola, com a màxim responsable de la secció, ha explicat que el balanç és positiu. En el cas d’Irineu Esteve, el tècnic ha destacat la capacitat de reacció del corredor després de les complicacions de l’inici de temporada, quan al mes de novembre va haver d’estar aturat per una pneumònia.

“Dins de l’any que ha sigut complicat, ha salvat la temporada. No hem complit els objectius que havíem previst, però quan un corredor està aturat, no aixeca el cap, i ell ha estat capaç de fer-ho. Va estar un mes parat. El mes de novembre no sabíem si correria i al desembre va començar. Físicament, ho ha superat amb nota”, ha remarcat Erola.

Mentrestant, Esteve ha tancat la temporada amb la 6a posició a Val di Fiemme al Tour de Ski, a més d’uns Jocs Olímpics en què ha assolit la 20a, 24a i 25a posició.

Pel que fa a Carola Vila, ha connectat a la roda de premsa via telemàtica, i ha explicat que per a ella aquesta temporada ha estat de creixement. Tot i no assolir el top 30 a la Copa del Món, el director d’esquí de fons de la FAE, Joan Erola, ha explicat que s’ha d’anar “pas a pas” i “que podríem haver arribat aquest any i no ha estat, però hem fet un salt respecte a la temporada passada i l’any que ve s’hauria de notar”.

Els resultats de Carola Vila d’aquesta temporada, consolidada al top 15 de la Copa d’Europa, l’estrena als Jocs Olímpics i la seva lluita a la Copa del Món.

Pel que fa als joves del grup d’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE), els joves Quim Grioche i Gina del Rio han continuat amb la seva evolució física i tècnica.

Respecte a Grioche, Erola ha manifestat que tot i fer una temporada una mica més irregular, sí que ha tingut unes quatre carreres bones, i això ha de ser el punt d’inflexió per trobar la motivació per continuar lluitant.

Respecte a Del Rio, Erola ha assegurat que ha realitzat “una temporada excel·lent, sent la petita de la categoria en la Copa d’Europa a un gran nivell i en Mundials júniors top 30 i a l’EYOF, on era una de les més joves i en les dues carreres va estar al top 5 i al top 10″.