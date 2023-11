Encesa solidària a La Salle La Seu d’Urgell

La Salle La Seu d’Urgell prepara la XVI Encesa Solidària, que enguany servirà per a recaptar fons per al projecte ‘Menjador solidari: Nodrint futurs brillants a Cochabamba’, a Bolívia. Aquesta iniciativa d’ajut va a càrrec de l’ONG de la Fundació PROIDE (Promoció i Desenvolupament), que treballa per a garantir el dret a l’educació en països empobrits de l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i l’Orient Mitjà.

Fins al 16 de novembre, els alumnes del centre educatiu urgellenc venen tiquets per a adquirir llantions al preu simbòlic d’un euro. El dissabte, dia 18, al matí, també se’n podran comprar en una parada que s’instal·larà al mercat setmanal.

L’organització convoca tothom a l’encesa, que es farà el 18 de novembre, a les set del vespre, al pati del centre educatiu. Una vegada acabada la il·luminació de la imatge, hi haurà xocolatada per a tots els assistents.