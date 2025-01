La Salle La Seu dedica l’Encesa Solidària d’enguany als afectats per la DANA

Cartell de l’encesa Solidària de La Salle La Seu

El Col·legi La Salle de la Seu d’Urgell organitza un any més la seva Encesa Solidària per a recaptar fons en benefici de l’ONG PROIDE. Enguany, i atesa la gravetat dels aiguats d’aquesta tardor passada a la costa mediterrània i especialment a l’Horta de València, els beneficis d’aquesta activitats es destinaran a l’ajut a les persones afectades per la DANA.

D’aquesta manera, des de La Salle La Seu es volen afegir a les diverses accions de col·laboració envers “persones que ho han perdut tot en les inundacions: familiars, cotxes, cases, entre d’altres”. L’activitat, oberta a tothom, es durà a terme aquest dissabte, 11 de gener, a la tarda (18.30 h), al pati del col·legi, amb el lema ‘Afectats DANA: Costa Mediterrània’.

La ja tradicional acció consisteix en l’adquisició de llantions, que tot seguit s’encendran conjuntament per a formar entre tots els participants una bonica imatge. Al final de l’acte els assistents podran gaudir d’una xocolatada.





Venda de llantions al mercat de dissabte

Prèviament, entre el 18 al 28 de novembre passats, els alumnes de La Salle ja van fer una venda de tiquets per a adquirir llantions, al preu simbòlic d’1 euro. Aquest dissabte, dia 11 de gener, al matí, tornaran a muntar una paradeta al mercat municipal, on tothom qui vulgui hi podrà col·laborar, i els estudiants també prendran part a l’encesa de la tarda.