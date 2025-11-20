La Salle La Seu dedica l’Encesa Solidària als infants de Togo

La Salle La Seu d’Urgell, en col·laboració amb La Salle Acció Social i l’ONG PROIDE, celebrarà dissabte vinent, 22 de novembre, una nova edició de l’Encesa Solidària, una activitat benèfica que té com a objectiu recaptar fons per a donar suport a projectes de promoció i desenvolupament de la Fundació PROIDE. L’esdeveniment tindrà lloc a les 18:30 hores, al pati del centre educatiu i està obert a tota la ciutadania.
Per a dur a terme l’acció solidària, els alumnes de l’escola vendran tiquets fins al divendres, 21 de novembre, per a adquirir llantions al preu simbòlic d’1 euro. La venda continuarà el matí de dissabte en una paradeta al mercat municipal, i culminarà amb l’acte central de l’encesa a la tarda.
Sota el lema “Garantint el desenvolupament integral de la infància rural al Togo”, els diners recollits es destinaran principalment a millorar les condicions alimentàries i educatives dels infants d’aquest país de l’Àfrica occidental, a través de la construcció de noves infraestructures escolars, la formació de mestres, la creació de beques per a la compra de llibres de text i ajudes per al manteniment de la xarxa rural escolar. “La voluntat és garantir als infants almenys un àpat nutritiu al dia per a millorar la seva salut, motivació i rendiment acadèmic, i alhora alleujar la pressió econòmica de les famílies”, expliquen els organitzadors.
Llantions simbòlics i xocolatada
L’Encesa Solidària és un moment ple de “simbolisme i emoció“, en què els participants encenen els llantions al pati de l’escola per a formar una imatge col·lectiva “de llum i esperança”. En acabar, tothom podrà gaudir d’una xocolatada popular “per a compartir el caliu de la jornada solidària”.
La Salle La Seu d’Urgell indica que amb aquest gest es vol reafirmar “el compromís vers els valors de la solidaritat, la justícia i la fraternitat“. El centre educatiu urgellenc convida tota la ciutadania a participar en una proposta “que transforma petites accions en grans canvis”.