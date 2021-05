La Salle de la Seu d’Urgell, amb la Universitat Ramon Llull, inicia un projecte de robòtica social

El Col·legi La Salle de la Seu d’Urgell iniciarà conjuntament amb la Universitat La Salle Ramon Llull (URL) un projecte de robòtica social centrat en l’àmbit de l’assistència educativa, especialment en el treball amb alumnes que tenen Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). La proposta considera que el robot pot ser una eina de suport a l’educador a l’hora de realitzar tasques que requereixen la repetició d’activitats o exercicis per consolidar l’aprenentatge.

Arran de la voluntat del centre urgellenc per millorar l’atenció als estudiants amb necessitats educatives especials, el projecte d’investigació explorarà i intentarà descobrir les oportunitats que un robot assistencial pot oferir als docents a l’hora d’acompanyar aquest tipus d’alumnat en la consolidació i adquisició de nous coneixements i habilitats socials. La iniciativa es durà a terme a través d’un estudi inclòs en el treball de final de màster d’una alumna tutoritzada per la universitat.

El projecte compta, a més de la col·laboració de la Universitat La Salle Ramon Llull, amb una donació econòmica de l’empresa Antoni Miquel Linde i també de PEUSA, gràcies als quals el projecte podrà fer-se realitat.

Robot NAO

El robot que s’utilitzarà per aquesta investigació serà el NAO, que és capaç d’interactuar i motivar els alumnes, a més d’afavorir l’adherència al tracte al connectar emocionalment amb les persones que té davant. Algunes de les seves característiques són la comunicació bidireccional, l’empatia, la precisió de moviments i la possibilitat de parlar més d’un idioma.

El proper dimarts, 18 de maig, es durà a terme durant tot el dia al Col·legi La Salle la primera sessió de treball amb les investigadores de la Universitat URL, que coneixeran les instal·lacions, l’equip del SIEI (Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva), així com l’alumnat participant. L’acte de presentació es farà a les quatre de la tarda i hi participaran la directora del Col·legi la Salle de la Seu d’Urgell, Anna Sansa, així com representants de la Universitat Ramon Llull i d’Inspecció Educativa del Departament d’Ensenyament. També hi seran presents membres de l’empresa d’Antoni Miquel Linde i de PEUSA.