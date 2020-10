La Salita restringeix les sortides i les visites a l’espera d’un nou cribratge a residents i treballadors

A partir d’aquest dissabte a la residència Salita han quedat restringides les sortides i no es podran visitar els residents de la planta afectada per Covid-19.

L’endemà del trasllat d’una desena d’usuaris de la Salita al centre sociosanitari El Cedre on es recuperen de la malaltia arriben les modificacions pel que fa a les visites. D’aquesta manera, de moment, es podran fer aquelles que estiguin programades al centre, excepte a la planta afectada pels positius, i s’activen les videotrucades.

Per altra banda, la setmana vinent es farà una ronda de proves a residents i treballadors per assegurar que no hi hagi cap asimptomàtic.