La Sala d’exposicions del Govern, al Parc Central, acull un espectacle de música, imatge i veu

En el marc de l’exposició ‘Abecedari solidari’, el Ministeri de Cultura i Esports i l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, amb la col·laboració del Instituto Cervantes a Andorra, organitzen aquest dijous 22 de setembre, a les 21 h, a la Sala d’exposicions del Govern, l’espectacle ‘La Fàbrica’, una mostra de música, imatge i veu. L’entrada és gratuïta, però les places són limitades i, per això, es demana fer reserva a través del correu acciocultural@govern.ad o bé al telèfon 880 677.

‘La Fàbrica’ és un encàrrec de la Fundació Miquel Martí i Pol que porta els germans Pere i Carles Girbau, compositors i intèrprets, a crear, a partir del llibre ‘La Fàbrica’ del poeta rodenc, un espectacle en què es barregen música, imatge i paraula. La música fa de fil conductor per al recorregut dels 17 poemes del llibre. Les imatges que acompanyen els poemes intenten suggerir, més que no recrear, l’essència del text, recitat de manera absolutament natural, ‘sense estrafer la veu’, com diria el poeta.

Els mateixos autors expliquen que quan la Fundació Miquel Martí i Pol els va proposar de crear un espectacle poètic, van decidir centrar-se en el llibre ‘La fàbrica’ de Miquel Martí i Pol. El llibre va suposar entrar en un món que els resultava temporalment llunyà, però alhora molt proper i vigent quant a les relacions humanes que hi ha descrites. És per això que van optar per allunyar-se d’un concepte visual d’època i centrar-se en una recreació més actual de cada poema.

Seguint l’aire d’austeritat que el llibre transmet, l’aproximació ha consistit a utilitzar únicament allò que tenien més a l’abast, amb una càmera com a únic recurs i filmant simples escenes de la vida quotidiana protagonitzada per veïns, amics i, sobretot, molta gent anònima que forma aquest concepte de ‘poble’ que sempre és present al llibre del poeta. Musicalment, van compondre tots els temes amb la voluntat d’acompanyar el text i les imatges sense alterar la senzillesa estilística dels poemes de Martí i Pol.