La sala d’exposicions del Comú d’Encamp acull la mostra “Epifanies i falsos déus”, d’Alicia Luño

La sala d’exposicions del Comú d’Encamp acull fins al 30 de setembre, la mostra ‘Epifanies i falsos déus’, de la jove artista Alicia Luño. La mostra pictòrica es podrà veure de forma gratuïta durant l’horari habitual de casa comuna. L’exposició s’ha inaugurat aquest dijous.

La inauguració ha comptat amb l’assistència de membres del comú, com la cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz i el coordinador de Patrimoni, Museus i Tradicions del Comú d’Encamp, Robert Lizarte. Tots han coincidit en felicitar a l’artista per les seves obres i en destacar la singularitat de l’exposició, que fa reflexionar sobre la importància que donem als elements urbans i totèmics per sobre de la natura.

Luño exposa per segona vegada a la parròquia

L’artista Alícia Luño exposa a la parròquia per segona vegada després del seu debut en solitari a l’Oficina de Turisme del Pas de la Casa, on va mostrar les obres d’’Epifanies i falsos déus’ en el marc del projecte ‘La Cultura no s’atura’, endegat pel Govern d’Andorra i els comuns d’Encamp, Canillo, Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.

L’exposició instal·lada a Encamp compta amb 12 pintures treballades amb acrílics sobre llenç que combinen una mica de pastel, paisatges i elements de la fisonomia andorrana que sovint es reconeixen en les pintures i altres no. Dites obres capturen elements de l’entorn en el qual la mà de l’home ha creat un miratge.