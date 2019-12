La Ruta del Ferro als Pirineus, itinerari Cultural transnacional certificat pel Consell d’Europa, estrena pàgina web amb el domini www.ironrouteinthepyrenees.com. L’objectiu és mostrar d’una forma senzilla i clara els 26 recursos que formen part d’aquesta ruta i participar en la divulgació del coneixement i la comprensió de la història europea a través del patrimoni del ferro. S’ha optat per un disseny modern i de fàcil navegació on el visitant trobi la informació d’una manera pràctica sobre els recursos que vol visitar i pugui determinar el recorregut. La informació es pot trobar per zones, per temes: mines, fargues o treball del ferro o per categories: itineraris, museus o monuments. Seguint la diversitat idiomàtica de les institucions que recolzen aquesta iniciativa i amb l’objectiu clar d’adaptar-se al mercat turístic actual, la pàgina web s’ha publicat en 5 idiomes (català, anglès, castellà, f

rancès i euskera). També pretén ser un espai on exposar l’actualitat de la Ruta, amb un apartat més dinàmic dedicat a les activitats, exposicions, concursos, jornades, conferencies….

L’eina servirà també de plataforma per millorar i promoure la comunicació entre els socis. Amb aquesta intenció, s’ha creat una zona privada d’intercanvi d’informació i d’arxiu que facilitarà el treball conjunt dels projectes i programes. També és la fórmula per donar a conèixer els nostres avaluadors internacionals que formen part del comitè científic, promoure els valors fonamentals del Consell d’Europa en el diàleg intercultural i donar visibilitat a les altres rutes culturals europees. Dins el marc de desenvolupament triennal, paral·lelament a la pàgina web, la Ruta del Ferro als Pirineus edita un document informatiu gratuït per donar a conèixer aquesta pàgina i la ruta en general. Aquest document ja es pot trobar a cada instal·lació cultural i turística gestionada pels socis. En breu, el material informatiu serà ampliat amb una guia dedicada al patrimoni industrial de la Ruta.

L’exposició itinerant El patrimoni industrial de la Ruta del ferro als Pirineus ha rebut més de 40.000 visitants. La mostra que ha finalitzat aquest mes de desembre es va crear en el marc del programa 2018, Any europeu del patrimoni cultural, i ha recorregut tres països (Espanya, França i el Principat d’Andorra) exposant-se en 16 instal·lacions culturals diferents, que a Andorra va tenir lloc a l’Era Rossell d’Ordino. Amb l’objectiu de mostrar la diversitat de la Ruta i donar a conèixer els diferents recursos del ferro que uneixen l’Atlàntic amb el Mediterrani, la mostra estava emmarcada en cinc eixos; el patrimoni industrial i les rutes culturals, la transformació del ferro, el treball del metall, les mines i els paisatges culturals. L’ Associació de la Ruta del Ferro als Pirineus està formada per 19 socis de tres països. I a Andorra està integrada pel Govern d’Andorra, el Comú d’Ordino i la Vall del Madriu-Perafita-Claror) i coordinada per Oliver Codina de Patrimoni Cultural d’Andorra.