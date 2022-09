La ruta de les fonts d’Olèrdola (Olèrdola)

Aquesta, és una ruta molt maca per a fer-la en família i adequada si sou uns bons cercadors de geocaching. En aquesta ocasió començarem a Sant Miquel d’Olèrdola, al costat de la riera, entre cingles. A un quilòmetre trobem el camí senyalitzat que ens duu al conjunt monumental d’Olèrdola. Mentre anem pujant ens trobem un parell de fonts. Primer, a mà dreta, la font de Fontanilles. Una mica més amunt, i sortint 100 metres del camí, la font de l’Alba.

Desprès segueix un tram de pujada amb molta vegetació força curiosa en una zona com la del massís del Garraf. Un cop al conjunt, hi ha un camí a la dreta que ens porta a la part de sota les runes. Allà hi ha un un sender rocós que ens porta a una via més ampla. Estigueu atents que, a l’esquerra, hi ha un caminet amagat que porta a la tercera font, la de l’Avellaner.

Per www.surtdecasa.cat