La rider, Maeva Estevez, tanca la seva carrera esportiva

Maeva Esteves en l’anunci del seu comiat (FAE)

Maeva Estevez ha anunciat aquest dijous que deixa la competició després de 13 temporades en la disciplina d’snowboard. L’andorrana ha comparegut en roda de premsa per a informar de la seva decisió. Estevez ha comptat amb el suport de la FAE, amb la presència a l’acte de diferents membres de la junta directiva que han volgut estar presents en un dia tan important, així com la ministra de Cultura i Esports del Govern d’Andorra, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, que també han estat presents.

La rider de la FAE ha anunciat el seu adeu: “Han sigut molt anys en què he treballat molt, he gaudit i he patit també molt, he castigat el cos i la ment, però crec que ho he donat tot i estic molt satisfeta per tot el que he fet”. L’esportista andorrana va competir per última vegada la setmana passada a Baqueira, quan va assolir la victòria al Campionat d’Espanya. “Per a mi era important acomiadar-me amb un dorsal, i guanyant”, ha manifestat.

Els problemes amb les lesions, especialment les últimes tres més seguides, han precipitat la decisió d’Estevez. “Des de la lesió a Xile el meu cap a l’hora de fer-la front ja no el tenia com en altres vegades. Em costava veure com afrontar-la i tornar després de tres lesions tan dures”, ha expressat l’andorrana, que ha reconegut que ha patit, “la part mental és important, poc se’n parla”, i per això ha treballat també en aquest sentit: “Hem fet molt bona feina amb el meu psicòleg”.

“Els Jocs Olímpics de Beijing portant la bandera va ser dels millors moments, però n’hi ha molts i no puc escollir-ne un només”, ha assegurat, tot i que també ha destacat com d’especial va ser “el 16è lloc a la Copa del Món de Montafon”, ha dit Estevez, que assegura que marxa “tranquil·la”: “Sé que ho he donat tot, que ho he fet tot per a poder arribar-hi”. “No ha acabat de sortir tot com estava planejat, però estic molt satisfeta. Ha costat molt”, ha assegurat.

Maeva Estevez no ha volgut tancar l’acte sense recordar tot el que ha après per part de les persones que l’han envoltat tots aquests anys, i ha fet una menció especial als que han estat els seus entrenadors, Pere Goicoechea, Aniol Artigal, Òscar Ruiz i Xavier Rolland.

Per la seva part, el gerent de la FAE, Carles Visa, ha tingut unes paraules per a la Maeva, i ha recordat els seus bons resultats i tot el treball que ha fet per a defensar Andorra i la FAE en les curses internacionals. Preguntat per la secció de boardecross, Visa ha assegurat que el futur és incert, ja que els clubs “no treballen l’snow i si no ho treballen és molt difícil”. En qualsevol cas, el gerent de la FAE ha explicat que l’equip de boardercross desapareix, tot i que ha recordat que el jove Mario da Cruz continuarà rebent tot el suport de la Federació: “Tenim el Mario, però amb la baixa de la Maeva tanquem la secció de boardercross, encara que això no vol dir que no donarem suport al Mario. El tindrà. Ara està amb fase de recuperació”.





17 podis a la seva carrera

En total, Maeva Estevez, ha assolit 17 podis a la seva carrera esportiva, dels quals quatre han estat a Copa d’Europa, set als Campionats d’Espanya -l’últim va ser precisament fa una setmana a Baqueira, on va guanyar-, amb dues victòries, tres segones posicions i dues terceres.





Quatre podis a la Copa d’Europa

Així mateix, a la Copa d’Europa va assolir quatre podis: tres al 2021 i un al 2019. Al 2021, una victòria i una tercera posició a Chiesa in Valmalenco (Itàlia), i una segona plaça a Reiteralm (Àustria). Al 2019 va ser segona a la Copa d’Europa de Dolni Morava (República Txeca). En total, a la Copa d’Europa ha estat 19 vegades al top10.

Ha competit a la Copa d’Europa des del 2011, sent a la general final top20 en quatre ocasions i 2a en 2021. Va ser 11a en 2019 i 2020, i 19a en 2017.





Ha puntuat sis vegades a la Copa del Món

A la Copa del Món, on va debutar al 2017, ha puntuat en sis ocasions: Al 2017 a Feldberg (29a) i La Molina (26a), al 2020 a Sierra Nevada (25a), al 2021 a Reiteralm (27a) i a Montafon (16a), on va assolir el seu millor resultat en la competició, i al 2022 a Cortina d’Ampezzo (22a).

A la general de la Copa del Món ha acabat 39a al 2017, 37a al 2020, 41a al 2021 i 39a al 2022.

A més, va ser 6a als Jocs Olímpics de la Joventut al 2012 a Kuehtai (Àustria), i ha estat olímpica als Jocs de Beijing de 2022, quan va ser 31a. També va participar en dues ocasions als Mundials júniors i a dues Universiades.





Pròxim projecte, el freeride

La FIS ha comprat els drets del Freeride World Tour i la FAE tindrà per davant la feina de desenvolupar aquesta secció. És per això que serà Maeva Estevez qui haurà de dur a terme aquest projecte a Andorra. L’any que ve encara no serà definitiu la competició sota l’empara de la FIS, però el camí està iniciat i la FAE vol començar a treballar-hi.

En aquest sentit, Maeva Estevez ha manifestat: “Jo no he participat en freeride, però és una disciplina que m’agrada i quan em van proposar el projecte em va agradar molt per a començar i desenvolupar a Andorra el seu potencial. Sí, tinc experiència en competició i crec que puc aportar coses”. El paper d’Estevez serà el desenvolupament del freeride juntament des dels clubs, així com organitzar esdeveniments per a fomentar-lo.