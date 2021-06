La Revista Portella inicia una nova etapa apostant pel contingut digital

El Col·lectiu Portella ha presentat aquest dijous al vespre la nova etapa de la Revista Portella, marcada per una aposta clara i definitiva per l’espai digital. Amb un equip renovat, el col·lectiu ha desenvolupat un nou portal web, www.revistaportella.ad, amb l’objectiu de fer més accessibles per a tothom els continguts culturals que proposa, de multiplicar la visibilitat de les publicacions i d’oferir nous formats.

A banda de recuperar el llegat dels seus fundadors des d’una nova plataforma, la nova etapa s’inaugura amb nous continguts que reflexionen sobre el paper que juga la “cultura” en la societat contemporània a través del monogràfic ‘En defensa de la Cultura’. També es reivindica Antoni Fiter i Rossell com un dels principals prosistes en català del segle XVIII, es donen a conèixer les propostes de l’Escola dels jardins de Juberri, creada a partir d’un taller impartit per Joan Fontcuberta, i es posa la mirada en elements del patrimoni andorrà des d’un punt de vista inèdit.

En aquesta nova fase, la voluntat del Col·lectiu Portella és posar els continguts al centre del projecte i superar, sense renunciar-hi, el format “revista” amb l’impuls del nou entorn digital, que serveix de plataforma a creadors actuals alhora que recupera, plantejant-ne una lectura contemporània, visions del passat que romanen en la memòria col·lectiva. Al mateix temps, des del col·lectiu se seguiran impulsant propostes relacionades amb el món de la cultura que afavoreixin l’establiment de xarxes de cooperació, espais de diàleg i d’escolta, de temàtica diversa, a fi de fer més visibles la literatura, el cinema, la música, les arts plàstiques i les arts escèniques, així com qualsevol altra expressió artística o cultural.

La presentació de la nova etapa de la Revista Portella s’ha fet en el marc de la celebració del col·loqui “L’escola de Juberri, una experiència de col·laboració creativa”, que ha tingut lloc a l’antic Hotel Rosaleda, nova seu del Ministeri de Cultura. L’acte ha comptat amb la participació de Meritxell Blanco, comissària de l’exposició “L’escola dels jardins de juberri”, Samantha Bosque i Miquel Mercè, artistes participants en aquest projecte creatiu.

La Revista Portella va néixer l’any 2010 amb l’objectiu de promoure i difondre la cultura andorrana, proporcionar intercanvis i debats entorn de qüestions culturals i dinamitzar l’ambient cultural del país. Després de 13 números en paper i en un escenari marcat per les dificultats de la Covid-19, durant el 2020 Portella ha treballat en el seu procés de reinvenció, sense aturar la seva voluntat d’establir lligams culturals: ha col·laborat amb

l’Editorial Andorra en la publicació de la carpeta dedicada a Sergi Mas, ha participat en l’elaboració del Llibre blanc de la cultura i ha col·laborat amb la Jove Companyia Nacional d’Andorra en el jurat i la publicació de l’obra guanyadora i la finalista del 1r certamen de microteatre Combat de dramaturgs.

Actualment, el Col·lectiu Portella el formen Quim Torredà, Eva Arasa, Esther Jover Martin, Marta Tort, Carles González Mingorance, Aurora Baena, Laia Ferré Marot i Yasmina Canedo.