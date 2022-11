La revista ‘Ex-libris Casa Bauró’ de la Biblioteca Nacional arriba als 25 anys d’història

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb els llibreters Anna Riberaygua i Pere Miquel Fonolleda, han presentat aquest dimarts a la tarda el nou número de la revista Ex-libris Casa Bauró de la Biblioteca Nacional. La publicació arriba enguany al 25è aniversari de la seva creació, ja que el primer número va veure la llum l’any 1998 com a bibliografia anual.

La publicació d’articles de caire cultural com a complement de la bibliografia va iniciar-se l’any 1999. Així, com a novetat d’aquest 25è número i coincidint amb aquests cinc lustres, es recuperen un per un tots els articles publicats mitjançant un sumari on es relacionen títols i autors enllaçats directament a l’article, tot accessible íntegrament en línia.

L’Ex-libris Casa Bauró recull anualment la bibliografia publicada a Andorra o relacionada amb el país durant l’any anterior. Els articles estan relacionats amb diferents elements o personalitats de la cultura andorrana i també sobre parts remarcables del fons de la biblioteca o de la gestió bibliotecària. Es presenten agrupats en sis seccions: el soler, la sala de més amunt, el rebost, les golfes, els hostes i la biblioteca.

Els articles d’enguany parlen en primer lloc de la trajectòria històrica que ha seguit l’obertura d’un casino al Principat, remuntant-nos al segle XIX de la mà de Jordi Alcobé; segueix el procés de recerca, documentació i redacció que ha dut a terme Francina Pons fins a veure publicada l’edició del seu primer treball Moles i molins fariners d’Andorra. El número 25 també s’endinsa en el procés de gestació, preparació i creació d’una editorial des de la base (i des d’Andorra), destapant tot allò que no es veu i que poc sovint es coneix de la feina d’un editor, en aquest cas Jan Arimany, pare de Trotalibros Editorial.

La revista segueix amb un article sobre els reptes actuals de les biblioteques (tant nacionals com públiques) i el seu rol com a portals garants de l’accés a la informació en clau de l’Agenda 2030, a càrrec d’una personalitat com Glòria Pérez-Salmerón. Finalment un article volgudament relacionat amb la pròpia biblioteca, un humil homenatge a Lídia Armengol, figura imprescindible de l’educació andorrana i indivisible de diferents iniciatives relacionades amb el desenvolupament històric i cultural del país, tals com la Biblioteca o l’Arxiu Nacionals. Aquesta biografia feta de dades, pensaments i records, es completa amb una bibliografia de l’obra publicada per Armengol i una il·lustració de Montse Mayol.

Per altra banda, la bibliografia d’enguany recopila 366 referències de publicacions editades a Andorra i a l’estranger (sempre en relació a Andorra), inclosos els articles, buidats i publicacions periòdiques que s’han editat l’any 2021.

Es pot consultar i descarregar el número 25 de la revista així com tots els anteriors a través de la web de cultura.