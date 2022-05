La reunió de poble a Escaldes conclou amb l’interès d’aixecar nous edificis al Clot d’Emprivat

Sobre el Clot d’Emprivat, la cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que es preveu una nova reunió amb els propietaris per tractar el tema de la cessió de sòl. Hi ha interès, atenció, a construir en les parcel·les dels propietaris nous edificis d’aquesta zona. Altres projectes són el de Caldes o el nou pàrquing de l’església, que enllestirà el plec de bases en els pròxims mesos per començar les obres a la tardor.

Gili ha afirmat que es treballa amb el mateix calendari. “Pel que fa als tempos no s’ha fet expressament, però coincideix així suposo que pel fet de la Covid i tot plegat ens ha anat portant en què ara ens coincideixen totes aquestes coses”.

Respecte al pàrquing de l’església, que tindrà prop d’un centenar de places, assegura que “molt aviat ens donaran aquest plec de bases i anem cap a poder fer unes 100 places d’aparcament allà i hauríem de començar al setembre.”