L’empresa alturgellenca SAT La Reula, de Fígols d’Organyà, ha rebut aquest dijous el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària 2019, que concedeix el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Els responsables de La Reula van rebre el guardó de mans de la consellera Teresa Jordà, que va presidir l’acte de lliurament celebrat al Museu de la Tècnica, a Manresa, en el marc del Dia de la Innovació Agroalimentària.

El Govern ha reconegut la marca alturgellenca per la seva feina de transformació d’una granja de producció de llet de convencional a ecològic com a opció de futur. Concretament, SAT La Reula ha convertit la seva explotació en una granja ecològica creada per a desenvolupar una millora del benestar, la salut animal i la sostenibilitat ambiental, com també per a oferir al consumidor productes naturals.

Al projecte també s’hi suma la transformació de 25 hectàrees de bosc en desús en prats de pastura i devesa per a les vedelles i vaques eixutes. Part de la fusta extreta abasteix la caldera de biomassa per a minimitzar els costos energètics de pasteurització, disponibilitat d’aigua calenta per a netejar l’obrador i la sala de munyir, i la calefacció. Per a garantir major autosuficiència de farratges, han adquirit i llogat noves terres. És a dir, han incrementat la mà d’obra i han arribat a acords amb d’altres productors locals de farratges ecològics per a adquirir-los. També realitzen una tasca de divulgació dels coneixements bàsics sobre la pagesia, l’entorn rural i la producció ecològica mitjançant les visites guiades a les instal·lació, adreçades tant a escoles com a famílies.

El finalista en la categoria d’innovació ha estat enguany una altra empresa lletera: Carrera d’en Bas, del municipi de la Vall d’en Bas (Garrotxa), pel seu model de gestió telemàtica d’un ramat de vaques de pastura al Mas la Carrera. Aquesta masia de les comarques de Girona es dedica a la cria i engreix de vedells. Localitzar i vigilar les vaques i vedells en els camps de pastura per a assegurar-ne el seu estat de salut era una tasca molt feixuga i que requeria destinar tota la jornada laboral d’un únic treballador. Amb la col·laboració de l’empresa Digit Animal, Mas la Carrera ha desenvolupat un collar amb GPS que facilita la posició dels animals cada 30 minuts. El mateix sistema també detecta si algun animal surt del recinte delimitat o si és robat, si hi ha baixa activitat d’un animal, si la vaca està en zel o si es posa de part.

Als vedells del Mas la Carrera també se’ls fa el seguiment gràcies a un cròtal amb xip vinculat al GPS de la seva mare. Així se sap si estan junts i quina activitat té. També s’ha situat una bàscula en l’únic punt d’aigua del corral d’engreix dels vedells per a detectar l’augment de pes dels animals per a saber-ne la seva productivitat o vigilar la seva salut. Gràcies a aquesta innovació tecnològica s’aconsegueix reduir el temps destinat a la vigilància dels animals i s’obté dades que faciliten el seu seguiment de salut i benestar.

Les altres categories

En la categoria d’Agroindústria, els Premis a la Innovació també han distingit una empresa del sector làctic: Formatgeries Montbrú, de Moià (Moianès), per la creació i desenvolupament d’un nou producte lacti, el Cheesefuet. Aquest aliment presenta les característiques dels embotits ibèrics gràcies al desenvolupament i millores en els mètodes d’elaboració. Es buscava un nou mètode d’elaboració de formatge que permetés l’embotit de la qualla amb un baix punt d’humitat. També s’ha hagut d’estudiar les millors opcions de conservació i presentació del producte per la seva comercialització. Formatgeries Montbrú SA es va constituir el 1989, i elabora i desenvolupa derivats lactis, especialment formatges de cabra, ovella i búfala. És una de les úniques formatgeries a l’estat que controla tot el cicle de cultiu i producció del seus productes. Produeix més de 30 tones de productes l’any, compta amb dues generacions de mestres formatgers i és present de manera constant en moltes fires i mercats.

El finalista en aquesta categoria ha estat Noel Alimentària SAU, de Sant Joan les Fonts, (Garrotxa), Per la innovació en la industrialització de productes tradicionals: fuet i xoriç. Noel compta amb més de 75 anys d’experiència en l’elaboració de productes carnis; experiència que ha volgut integrar en la nova planta d’elaboració de productes picats curats. En els dos anys de treball de disseny de la planta, van fer un exhaustiu estudi a nivell internacional per a identificar les millors tecnologies disponibles. L’objectiu era integrar-les en el procés de producció i aconseguir una planta totalment automatitzada, monitoritzada i controlada en temps real.

Finalment, en la categoria de Jove Emprenedor Innovador, el primer premi ha estat per a Maria Costa Ferrer, pel projecte l’Escairador de Berga, per la recuperació de varietats de cereals tradicionals i professionalització de l’antic ofici d’escairador. Aquesta marca del Berguedà és el primer centre professional d’escairat de cereals de Catalunya. Un antic molí recuperat on se separa la pellofa del gra. Un procés imprescindible per a convertir els cereals en un aliment més apte al consum, ja que redueix el temps de cocció i facilita la seva digestió. L’escairat és la denominació que es dóna al Berguedà i comarques veïnes al procés que es realitza amb un molí de pedra que gira a baixa velocitat per a evitar l’augment de temperatura del gra i, així, preservar al màxim les propietats nutricionals i organolèptiques dels cereals.

El finalista ha estat Eduard Borràs Pujadas, d’Hawo Fruits Spain S.L de l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp), pel seu model en la producció, comercialització i distribució de fruita i verdura ecològic. Hawo Fruits soluciona les obligacions legals dels supermercats a l’hora d’oferir productes ecològics tot oferint fruita i verdura certificada i, a més a més, facilitant-los un embalatge atractiu i sostenible. De fet, treballa conjuntament amb les cadenes de distribució per a elaborar embalatges eficients per a fer arribar el producte fresc al consumidor final.