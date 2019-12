SAT la Reula, a Fígols d’Organyà (Alt Urgell), Formatgeries Montbrú SA, de Moià (Moianès), i Maria Costa Ferrer de l’Escairador, a Berga (Berguedà), són les candidatures guanyadores de la 28a edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya. Així ho publica aquest dilluns el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les finalistes han estat Noel Alimentària SAU, de Sant Joan de les Fonts (La Garrotxa), Carrera d’en Bas, a La Vall d’en Bas (La Garrotxa), i Eduard Borràs Pujadas d’Hawo Fruits Spain S.L, de L’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp).

SAT La Reula ha estat premiada en la modalitat empresa agrària per la transformació d’una granja de producció de llet de convencional a ecològic com a opció de futur. La granja alturgellenca ha convertit la seva explotació en una instal·lació ecològica creada per a desenvolupar una millora del benestar i salut animal i de la sostenibilitat ambiental, així com també per a oferir al consumidor productes naturals. En el projecte s’hi suma la transformació de 25 hectàrees de bosc en desús en prats de pastura i devesa per a les vedelles i vaques eixutes. Part de la fusta extreta abasteix una caldera de biomassa per a minimitzar els costos energètics de pasteurització, disponibilitat d’aigua calenta per a netejar l’obrador i la sala de munyir, a més de la calefacció.

Per tal de garantir una autosuficiència més gran de farratges, La Reula ha adquirit i llogat noves terres, o sigui, ha incrementat la mà d’obra i ha arribat a acords amb altres productors locals de farratges ecològics per a adquirir-los. També ha fet una tasca de divulgació dels coneixements bàsics sobre la pagesia, l’entorn rural i la producció ecològica mitjançant les visites guiades a les instal·lació, adreçades tant a escoles com a famílies.

Una vintena de propostes innovadores

Enguany, s’ha presentat al Premi PITA un total de 23 iniciatives innovadores d’empreses i d’emprenedors en el camp de l’agroalimentació de tot Catalunya, que han estat valorades per un jurat presidit pel director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, i constituït per representants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Lleida (UdL), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el DARP. Els premis guanyadors estan dotats amb 6.000 euros cadascun, i els finalistes amb 2.000 euros.

Lliurament de premis

Entre els premiats hi ha Formatgeries Montbrú SA, de Moià (Moianès), que elabora un formatge de fàcil consum que emula les característiques físiques d’un embotit, i Maria Costa Ferrer de l’Escairador, a Berga (Berguedà), per la recuperació de varietats cereals tradicionals i professionalització de l’antic ofici d’escairador.

Amb la convocatòria dels PITA, el DARP pretén incentivar i posar en relleu les bones pràctiques d’innovació del sector primari català que fomenten el desenvolupament del territori. La consellera Teresa Jordà presidirà l’acte de lliurament dels premis el 30 de gener de 2020.