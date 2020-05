La reobertura de la frontera amb Espanya dependrà d’un informe jurídic

Un informe jurídic d’Espanya determinarà si s’obre la frontera, de forma general, en els propers dies o no. Si no fos així s’hauria d’esperar que s’acabi l’estat d’alarma, que podria ser el 7 o el 22 de juny.

El Consell de Ministres espanyol ha de rebre, en els propers dies, un informe jurídic de l’advocacia de l’estat sobre la viabilitat que el Principat sigui considerat part de la regió sanitària de l’Alt Urgell i l’Aran.

Això suposaria l’obertura de la frontera almenys perquè poguessin venir residents d’aquests zones i els andorrans es poguessin desplaçar.

El problema jurídic per dur a terme aquesta mesura és que el Principat és un altre estat i Espanya té la mobilitat restringida entre províncies i regions sanitàries.

De fet, ja hi ha hagut un estudi desaconsellant aquesta obertura que no es va aprovar al darrer Consell de Ministres espanyol.

L’ambaixador espanyol a Andorra, Àngel Ros, explica que “a Espanya hi ha la voluntat d’acabar les restriccions de mobilitat amb Andorra, però cal fer-ho amb la seguretat jurídica característica dels estats de dret i amb un informe jurídic favorable”.

Si aquest últim informe no fos favorable l’obertura seria efectiva quan s’aixequés l’estat d’alarma a Espanya, que s’acaba el 7 de juny. O bé si hi ha una pròrroga, com pretén l’executiu espanyol, pels volts del 22 de juny.

Segons afegeix Ros, “la finalització de l’estat d’alarma també elimina qualsevol restricció de mobilitat”. Per tant, “d’una o altra manera es resoldrà en el curt termini”.

En qualsevol cas, Espanya té clar que catalogarà el Principat com a frontera tova, com era fins que va començar el confinament. Això suposaria que no hi hauria problemes perquè entrés a Andorra gent d’aquest país.