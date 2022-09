La reina més influent dels segles XX i XXI ha mort. Gran Bretanya diu adéu a Isabel II

La reina Isabel II ha mort als 96 anys d’edat. La notícia ha estat anunciada aquest dijous, dia 8 de setembre pel Palau de Buckingham. Això significa que el fins ara príncep Carles ja és el nou rei i la seva dona, Camila, la reina consort.

No es pot dir que hagi estat del tot una sorpresa. Els darrers dies ja s’especulava sobre la salut de la reina més longeva d’Europa i, en especial, aquestes darreres hores s’han viscut amb certa preocupació, tant pels metges que l’assistien, com per la família reial.

Isabel II ha mort a Balmoral, a Escòcia on encara hi són el príncep Carles i Camila que l’han acompanyat en aquests últims moments de vida. Demà viatjaran fins a Londres per a encarregar-se del funeral i, òbviament, per a preparar la successió al tron.

A Andorra la notícia també ha impactat. D’una banda, la reina sempre ha comptat amb una bona consideració i, de l’altra, no s’ha d’oblidar que al Principat hi resideix una important colònia britànica.

EPD.