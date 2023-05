La regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran incorpora tots els fisioterapeutes a l’atenció primària i comunitària

Una fisioterapeuta tractant una pacient (Arxiu)

Salut, de la Generalitat de Catalunya, està acabant de desplegar la figura dels fisioterapeutes a l’atenció primària de tot Catalunya. Així, a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ja s’han incorporat els 5 previstos i a la Regió Sanitària Lleida, actualment hi treballen 17 dels 20 professionals que es contemplen, que donen servei a totes les àrees bàsiques de salut (ABS).

L’objectiu de la implantació d’aquests perfils als centres d’atenció primària (CAP) és la realització d’activitats per a promoure i millorar l’autonomia, prevenir les malalties musculoesquelètiques i reduir el consum farmacològic. Per aquest motiu, se centraran sobretot en patologies d’alta prevalença i baixa complexitat com ara dolors de cervicals, genolls, maluc i espatlla i en la prevenció de la discapacitat en persones amb alteracions del funcionament i en situació de prefragilitat o risc de fragilitat.

Aquest nou servei es durà a terme bàsicament en modalitat grupal. El fisioterapeuta s’integrarà en equips d’atenció primària multidisciplinaris i, per la seva expertesa es coordinarà, per una banda, amb els actius de salut que fomenten l’activitat física i, per altra, amb els serveis de rehabilitació de referència que ho necessitin. D’aquesta manera, contribuirà a prestar una atenció més completa a les necessitats dels pacients i a la millora de la qualitat global del procés assistencial.

Tal com explica la coordinadora del desplegament d’aquesta figura a la Regió Sanitària de Lleida, Marta Ribes, “la incorporació del fisioterapeuta als CAP millorarà l’atenció als usuaris, donarà visibilitat a la importància de l’exercici físic terapèutic i, molt important, ajudarà a descongestionar alguns serveis per a poder donar una resposta més prematura a les necessitats de les persones”.En aquest sentit afegeix que “atès que la prevenció és la base de l’atenció primària, la tasca d’aquests professionals serà prevenir la patologia i les recaigudes i, al mateix temps, ensenyar els pacients a incloure certs exercicis en la seva activitat diària”.

La fisioterapeuta de l’ABS Pallars Sobirà, Sílvia Paüls, explica que “tenint en compte l’envelliment de la població, l’augment del sedentarisme i la manca d’activitat física en la població en general, les patologies que més atenem són mal d’esquena (sigui cervical, dorsal o lumbar), d’espatlla, de genoll o de maluc, a més del pacient fràgil, és a dir, persones grans, amb pluripatologies associades i cert risc d’aïllament social”.

En aquest sentit, les sessions grupals permeten que els pacients expressin els dubtes que tenen sobre la seva malaltia i aclarir-los. Per tant, és un punt clau de la tasca dels fisioterapeutes perquè, “l’evidència científica ens diu que el fet d’entendre què ens passa, ens empodera i afavoreix la disminució del dolor persistent”, assegura la Sílvia. El seu objectiu és que “un cop finalitzades les sessions de grup, els assistents continuïn tenint una vida activa i participin en activitats que s’ofereixen al seu entorn”.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que aproximadament el 15% de la població mundial pateix algun tipus d’afectació de la funcionalitat, dels quals el 2-4% presenten dificultats importants en el seu dia a dia.





Nous rols professionals a l’atenció primària

La incorporació dels fisioterapeutes se suma a la introducció de nous rols professionals a l’atenció primària que s’està duent a terme en el marc del Pla d’enfortiment i transformació de l’Atenció Primària i Comunitària. Així, recentment s’ha complert un any de la implementació del desplegament dels referents de benestar emocional i aviat, dels dietistes-nutricionistes. Ara, a més de la figura dels fisioterapeutes, també s’està finalitzant la introducció dels higienistes dentals.