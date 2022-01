La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran supera les 125.000 vacunes administrades

La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha administrat un total de 125.392 vacunes contra la COVID-19 als punts de vacunació i als centres d’atenció primària. Actualment, un 74,3% de la població ja té la pauta completa i un 36,5% de ciutadans s’han posat la dosi de record. Fins al moment s’han administrat un total de 54.631 primeres dosis, 47.332 segones dosis i 23.429 dosis de record.

El rècord de persones vacunades en un sol dia es va constatar el 2 de juliol de 2021, amb 1.583 vaccins administrats. A més a més, cal tenir en compte que al voltant de 700 persones residents a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran s’han vacunat a Andorra. Aquest fet podria incrementar el percentatge d’immunitzats al voltant d’un 1%.

Per col·lectius, el 98,5% de les persones institucionalitzades tenen la pauta completa, seguides de prop pel personal de residències, amb un 96,4%. Així mateix, quasi un 95% del personal d’assistència primària i hospitalària ja té totes les vacunes administrades. Per edats, els majors de 80 anys són els que encapçalen la vacunació, amb un 93,4%. Per contra, el percentatge de vaccinació més baix amb dosi completa es dona en la franja de 30 a 40 anys, que no arriba al 70%. Per la seva banda, gairebé el 40% de nens d’entre 5 i 11 anys, els darrers a incorporar-se al procés de vacunació, ja han rebut la primera dosi.

Crida a la vacunació

Al voltant d’un centenar de professionals sanitaris han fet possible la vacunació al conjunt de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. Es tracta d’infermeres i infermers, administratius i administratives, i auxiliars i tècnics d’infermeria de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran.

La dispersió de la població ha dificultat especialment la vacunació al territori, ja que ha obligat els professionals a desplaçar-se a nuclis poc habitats i habitualment amb població envellida. Per al gerent de la regió, Felip Benavent, “ha estat un procés intens, però també d’èxit; un èxit que hem d’agrair a tots i cadascun dels professionals que s’hi han implicat i, evidentment, a la ciutadania, que ha respost positivament a la vacunació i a les recomanacions sanitàries”. Tot i això, Benavent recorda que “no ens podem relaxar i hi ha encara molts motius per demanar cita per vacunar-se: evitar la infecció, els símptomes i, sobretot, els ingressos.”

La vacunació és el factor clau per reduir les complicacions de la COVID-19. “Amb l’obertura de les escoles, dels centres educatius i de la tornada a la feina després del parèntesi de les festes de Nadal, així com amb l’expansió actual de la variant òmicron, més contagiosa que la variant Delta, és imprescindible aconseguir un alt percentatge de persones amb una tercera dosi de reforç“, indiquen des de la regió sanitària pirinenca.

Cita prèvia

Actualment, a la regió es vacuna des de tots els centres d’atenció primària (CAP) i, en el cas de Tremp i la Seu d’Urgell, també s’administren dosis al mòdul del CAP i al Centre Cívic del passeig de Joan Brudieu, respectivament. En tots ells, es pot demanar cita i hora al web vacunacovidsalut.cat.