La reforma del viaducte de Dr. Vilanova entra en una nova fase

La grua i els operaris retirant les bigues velles del viaducte (Comú d’Andorra la Vella)

Aquest matí de dimecres han començat, a Andorra la Vella, els treballs de retirada de les 30 bigues de formigó del viaducte de Doctor Vilanova en una nova fase del projecte de rehabilitació integral de l’equipament. La treta dels pilars requereix una operativa molt específica i complexa, a través d’una grua de grans dimensions capaç de poder suportar grans quantitats de pes.

Així doncs, s’ha hagut de fer venir a Andorra una grua de 23 metres de llargada i un braç de 60 metres de longitud, capaç de carregar fins a 650 tones. Per a muntar aquest vehicle especial, que va arribar ahir a Andorra la Vella procedent de Madrid, han calgut 5 tràilers addicionals, encarregats de transportar els contrapesos per a donar estabilitat a la grua i poder realitzar les maniobres de càrrega amb seguretat.

Aquesta setmana es desmuntaran les bigues de la part superior del viaducte, per la qual cosa la grua està treballant des del vessant de la plaça Rebés. Un cop acabi aquest procés, la maquinària es desmuntarà i es tornarà a instal·lar a la part baixa del vial, a tocar de l’encreuament amb el carrer Prat de la Creu, per a retirar les bigues de la part baixa. Entre la trentena d’estructures que s’estan retirant hi ha bigues de 10 i 20 metres de longitud amb un pes de 20 i 40 tones, respectivament.

Tal com ha detallat Jonatan Vicente, cap d’àrea de Serveis públics del Comú d’Andorra la Vella, en el marc de la reforma s’instal·laran bigues més lleugeres que milloraran les prestacions del viaducte. El pont, que es va construir fa 40 anys, estava dissenyat per a poder sustentar el pas de vehicles de fins a 16 tones, una xifra que després de la reforma s’incrementarà fins a les 40 tones. També s’impermeabilitzarà l’estructura per a allargar, així, la vida útil del viaducte, ja que la sal que s’utilitza per al desgel a l’hivern no penetrarà com ha succeït fins ara. L’estimació de vida útil prevista del vial, un cop reformat, és de 100 anys.

En paral·lel, les 30 bigues de formigó que s’extrauran es reaprofitaran en l’obra que s’està desenvolupant uns metres més avall, a la part baixa del carrer Doctor Vilanova, que passarà a tenir de dos a tres carrils de circulació (dos de pujada i un de baixada). Els pilars, doncs, serviran per a emplenar els trasdós de murs de nova construcció en considerar que era solució molt més sostenible: d’aquesta manera s’estalvien quilòmetres de transport pesant, hores de màquina picant les bigues, transport dels residus generats, amb les emissions de CO2 que tot aquest treball hagués generat. Amb aquesta actuació únicament caldrà traslladar les bigues des del viaducte a la parcel·la de Prada Casadet on s’executen les obres d’ampliació dels carrers. Tot plegat suposarà un estalvi de tractament de 800 tones de residus.





Rehabilitació integral del viaducte

El 2 d’agost de 2022 es van adjudicar les obres de rehabilitació del viaducte del carrer Doctor Vilanova per un import d’1,9 milions d’euros. Durant l’execució de la primera fase dels treballs, i un cop es va retirar la part superior de la carretera, es va poder accedir a indrets no accessibles anteriorment i es va detectar que l’afectació d’alguns elements estructurals com les bigues i dintells dels pilars era molt més greu del previst. És per això que es va haver de modificar el projecte per a garantir una reconstrucció mot més profunda. El 13 de juliol passat es va adjudicar una ampliació del contracte per un import de 381.605 euros per a fer-ho possible. Es preveu que el projecte acabi el maig de 2024.